Alfonso Ramírez Cuéllar pide reforzar capítulo anticorrupción del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el contexto de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar planteó que el proceso incluya el fortalecimiento de los mecanismos regionales para combatir corrupción y redes ilícitas vinculadas al comercio exterior, entre ellas el contrabando, el tráfico de armas, el huachicol fiscal y las transferencias criminales de recursos financieros.

El también vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados propuso que la discusión se concentre en el Capítulo 27 del tratado, dedicado al combate a la corrupción, con el objetivo de utilizar ese apartado como base para ampliar la cooperación entre los tres países en materia aduanera y de control de operaciones comerciales.

“El Capítulo 27 del T-MEC ofrece una base jurídica para fortalecer la cooperación anticorrupción en América del Norte. Su revisión debe convertirse en una herramienta efectiva para cerrar espacios a la impunidad en el comercio regional”, afirmó Ramírez Cuéllar.

Entre las propuestas que planteó se encuentra la creación de una Unidad Aduanera Trinacional, un mecanismo de cooperación entre los tres países para fortalecer las capacidades de investigación frente a redes ilícitas que operan a través de las fronteras y del comercio internacional.

Según explicó, esa instancia permitiría intercambiar inteligencia operativa en tiempo real, investigar redes de corrupción relacionadas con operaciones comerciales y coordinar acciones contra delitos como el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de combustibles y mercancías.

“América del Norte necesita avanzar hacia mecanismos de cooperación más ambiciosos para proteger la legalidad en el comercio. Una unidad policial aduanera trinacional permitiría enfrentar de manera conjunta las redes criminales que operan a través de las fronteras”, señaló.

El diputado sostuvo que la revisión del capítulo anticorrupción del tratado también debe incluir el fortalecimiento institucional y tecnológico de los sistemas aduaneros, así como mayores mecanismos de control y transparencia y el intercambio de información entre autoridades de los tres países para detectar operaciones ilícitas vinculadas al comercio exterior.

De acuerdo con el legislador, prácticas como el contrabando y el llamado huachicol fiscal están asociadas con esquemas de evasión que incluyen la importación irregular o la subvaluación de combustibles, lo que afecta la recaudación pública y distorsiona la competencia económica.

“Si queremos cadenas de suministro seguras y competitivas, necesitamos aduanas fuertes, transparentes y coordinadas. Combatir el contrabando y el huachicol también es defender la economía legal, la recaudación pública y el empleo”, sostuvo.

Las propuestas serán discutidas en el foro “Integridad pública y Estado de derecho en el marco del T-MEC”, convocado por el legislador para el 18 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la participación de especialistas, organizaciones civiles, académicos y representantes del sector público.