Buscan ampliar “Vive saludable, Vive feliz” a secundarias y preparatorias públicas del SEN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año de la aplicación de la estrategia nacional “Vive saludable, Vive feliz”, que consiste en medir talla y peso, así como revisar la salud dental y visual de los estudiantes de primarias públicas, el gobierno mexicano anunció que pronto se ampliará a los de secundaria y preparatorias públicas de todo el Sistema Educativo Nacional (SEN).

Así lo adelantó ayer el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, durante la celebración del primer año de este programa. Dijo que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “ya se trabaja” para hacer la medición en los planteles de esos niveles educativos.

En el acto, realizado en la escuela primaria “España”, fundada en 1925, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, presumió que en el primer año de la estrategia, han sido valorados 9.1 millones de estudiantes en 75 mil planteles públicos del país.

El expresidente nacional de Morena aseguró que los estudiantes valorados ya tienen su hoja de resultados que indica si tienen sobrepeso, obesidad, desnutrición, caries o debilidad visual. Y solicitó a las madres y padres de familia a llevar a sus hijas e hijos a las clínicas para que sean atendidos.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que, como resultado de las mediciones hechas por más de tres mil 600 enfermeras y enfermeros, más de 600 mil estudiantes han acudido a clínicas y unidades médicas para atender la situación de salud que les fue diagnosticada.