Cuba
Díaz-Canel agradece a AMLO el apoyo a Cuba: “Gracias, querido hermano”El mensaje fue difundido la mañana de este 15 de marzo en X, donde el mandatario cubano respondió directamente a la publicación que López Obrador difundió un día antes para promover la colecta para apoyar a los cubanos
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente al expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador el llamado que hizo para reunir donaciones destinadas a enviar ayuda a la isla, después de que el expresidente mexicano rompió su retiro político para convocar a realizar depósitos a una cuenta bancaria de la asociación civil Humanidad con América Latina.
El mensaje fue difundido la mañana de este 15 de marzo en X, donde el mandatario cubano respondió directamente a la publicación que López Obrador difundió un día antes para promover la colecta: “Gracias, querido hermano”.
En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano”, escribió.?
El presidente caribeño concluyó su mensaje dirigido al morenista: “Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad”.
Lo anterior respondió al posicionamiento que López Obrador difundió la noche del 14 de marzo en su cuenta de X, en el que convocó a realizar aportaciones económicas para apoyar al pueblo cubano: “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.
En la misma publicación citó una frase atribuida al expresidente Lázaro Cárdenas: “A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra»”.
Tras esa referencia, López Obrador convocó a realizar aportaciones económicas para apoyar a Cuba: “Invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”.
El intercambio ocurre en medio de una crisis energética sin precedentes en Cuba, agravada por un bloqueo naval y financiero impuesto por Estados Unidos.
En este contexto, el propio Díaz-Canel confirmó el 13 de marzo último la existencia de canales de comunicación con la administración de Donald Trump, para negociar una salida a la emergencia.