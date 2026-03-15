Díaz-Canel agradece a AMLO el apoyo a Cuba: “Gracias, querido hermano”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente al expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador el llamado que hizo para reunir donaciones destinadas a enviar ayuda a la isla, después de que el expresidente mexicano rompió su retiro político para convocar a realizar depósitos a una cuenta bancaria de la asociación civil Humanidad con América Latina.

El mensaje fue difundido la mañana de este 15 de marzo en X, donde el mandatario cubano respondió directamente a la publicación que López Obrador difundió un día antes para promover la colecta: “Gracias, querido hermano”.

En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano”, escribió.?

El presidente caribeño concluyó su mensaje dirigido al morenista: “Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad”.

Gracias, querido hermano @lopezobrador_ .



En nombre de #Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de #México a la heroica resistencia del pueblo cubano.



Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable… https://t.co/Z9ivRPm1pT — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 15, 2026

Lo anterior respondió al posicionamiento que López Obrador difundió la noche del 14 de marzo en su cuenta de X, en el que convocó a realizar aportaciones económicas para apoyar al pueblo cubano: “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.

En la misma publicación citó una frase atribuida al expresidente Lázaro Cárdenas: “A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra»”.

Tras esa referencia, López Obrador convocó a realizar aportaciones económicas para apoyar a Cuba: “Invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”.

El intercambio ocurre en medio de una crisis energética sin precedentes en Cuba, agravada por un bloqueo naval y financiero impuesto por Estados Unidos.

En este contexto, el propio Díaz-Canel confirmó el 13 de marzo último la existencia de canales de comunicación con la administración de Donald Trump, para negociar una salida a la emergencia.