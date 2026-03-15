El “Plan B” será enviado al Senado: Laura Itzel Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El “Plan B” de reforma político-electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum será enviado la próxima semana al Senado de la República, informó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, luego de que Morena y sus aliados legislativos —el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— expresaron su respaldo a la nueva iniciativa.

En un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora morenista adelantó que el Senado se mantendrá a la espera del envío de la propuesta presidencial, que forma parte de los asuntos que podrían incorporarse a la agenda legislativa en los próximos días.

“Estaremos esperando la iniciativa de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en torno al llamado Plan B relativo a la reforma político-electoral que pretende ampliar la democracia en México, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana”, dijo.

El nuevo proyecto surge después de que la iniciativa de reforma electoral presentada previamente por el Ejecutivo federal no alcanzó los votos necesarios para su aprobación en el Congreso.

Aquella propuesta incluía cambios en el sistema de representación legislativa, entre ellos la eliminación de legisladores plurinominales en el Senado y modificaciones en la forma de elección de diputados federales, además de ajustes al financiamiento de los partidos políticos.

Tras el rechazo legislativo, Morena, el PT y el PVEM difundieron un posicionamiento conjunto en el que manifestaron su respaldo al denominado “Plan B”, una nueva propuesta impulsada por Sheinbaum que busca replantear algunos de los objetivos de la reforma electoral.

El respaldo expresado por los partidos aliados ocurre después de que la propuesta electoral original generó diferencias dentro del propio bloque oficialista.