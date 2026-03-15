Matrimonios y herencias políticas se eternizan como plurinominales en las cámaras

TOLUCA, Edomex (Proceso).- Entre los periodos que han estado en el Senado y en la Cámara de Diputados, familias que forman parte de la actual LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, iniciada en septiembre de 2024, suman más de 20 años de ocupar escaños en el parlamento.

Así, matrimonios, como padres, hijos e hijas, han rotado en las cámaras, incluso sin ser electos directamente como representantes de distritos o estados, sino colocados en las posiciones primarias de las listas plurinominales de sus partidos.

Cuando han terminado un cargo, si no se reeligen, pasan a la colegisladora y, después, al terminar, vuelven de nuevo al otro recinto, un mecanismo mediante el cual han logrado sumar hasta un decenio ininterrumpido en las curules.





Los Viggiano-Moreira

Carolina Viggiano Austria está por cumplir 11 años en las curules federales (a través de cinco periodos, incluido el que está en curso), más el trienio que sumó en Hidalgo como diputada local.

Desde 2021 Viggiano no ha dejado el Legislativo federal, a pesar de no ser elegida directamente por los votantes. Sólo se ha ausentado por licencias para contender en dos elecciones: como candidata a gobernadora en 2022 y como aspirante al Senado en 2024, ambos por su natal Hidalgo.

Carolina Viggiano Austria y Rubén Moreira. Dos décadas en el Congreso. Foto: Especial.

En las dos contiendas perdió, pero, en el segundo caso, consiguió la posición que actualmente ostenta como primera minoría.

Rubén Moreira, su esposo, está por cumplir nueve años en la Cámara de Diputados.

Desde 2018 es legislador de manera ininterrumpida, aunque sin ganar ninguna elección directa, porque a las últimas tres legislaturas ha llegado por la vía plurinominal.

Esa permanencia bicameral inamovible coincide con el periodo en que el matrimonio ha tenido el control directivo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, en conjunto con Alejandro Moreno. Junto con Alito, Viggiano asumió la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI desde el 18 de agosto de 2019.

Descendiente de una familia que mantuvo desde la posrevolución el control político del municipio rural de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, Carolina Viggiano tuvo su primera experiencia legislativa en su estado natal, de 1996 a 1999; para el 2000 asumió como diputada federal propietario en la LVIII Legislatura, que culminó en 2003.

Tras posiciones en la administración pública de su entidad natal, entre las cuales se encuentran la titularidad de las secretarías de Planeación y Desarrollo Social, así como la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, regresó a la Cámara Baja para el periodo 2009-2012.

Su tercera diputación federal corrió de 2015 a 2018, como parte de la LXIII Legislatura y fue la última que obtuvo de mayoría relativa, por el distrito 1 de Huejutla.

A la LXV Legislatura, vigente del 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2024, Viggiano –ya también secretaria general del PRI– llegó por la vía plurinominal.

Durante ese periodo fue candidata de la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD) en la elección de 2022, en la que perdió contra el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y actual gobernador, Julio Menchaca Salazar. Tras finalizar su campaña regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro en septiembre de 2022.

Al terminar ese encargo pasó a la otra cámara y desde el primero de septiembre de 2024 Viggiano es senadora por primera minoría. Al cargo sólo se ausentó tras una licencia por “motivos personales” que corrió del 26 de junio al 1 de julio de 2025.

A su vez, Rubén Moreira Valdez fue por primera ocasión diputado federal propietario por el IV distrito electoral de Coahuila, con cabecera en Saltillo, de 2009 a 2010, en la LXI Legislatura.

El priista sucedió a su hermano Humberto Moreira como gobernador de su estado (2011 a 2018) y luego regresó a la Cámara Baja como parte de LXIV Legislatura.

Aunque el periodo enmarca la caída del PRI como gobierno federal y la paulatina derrota en los estados –donde era primera fuerza nacional por el número de gubernaturas con las que contaba–, los Moreira-Viggiano han mantenidos las posiciones en las cámaras.

Desde el inicio de la LXIV Legislatura el primero de septiembre de 2018, Rubén Moreira se ha mantenido como plurinominal. Al completar ese trienio que culminó el 31 de agosto de 2021, inmediatamente se incorporó a la LXV Legislatura (2021-2024), de nuevo por la vía de representación proporcional.

Cuando feneció ese periodo, Moreira nuevamente fue reelecto por la vía plurinominal, por lo que mantiene una posición en la LXVI Legislatura, que inició el 1 de septiembre de 2024 y culminará en 2027.

En estos casi ocho años seguidos sin dejar la Cámara Baja, en lo único que ha cambiado Rubén Ignacio es en el número de curul, ya que en la LXIV Legislatura ocupó la G-218; en la LXV, la G-221, y en la LXVI tienen la E-132.

Además, un hermano de Rubén, Álvaro Moreira, es actual diputado local (desde 2024) en Coahuila, luego de un primer periodo entre 2021 y 2023.

En conjunto, los Viggiano-Moreira suman dos décadas en el parlamento, aunque a sus primeras posiciones llegaron sin ser pareja, ya que contrajeron nupcias en julio de 2010. Justamente ellos han relatado que se conocieron en la Cámara de Diputados, en la LXI Legislatura. Rubén aspiraba a la gubernatura de Coahuila, a la que llegó, y Carolina a la de Hidalgo.





Los Luna-Barreras

Desde 2018 sólo ha habido tres meses en los que el morenista Sergio Carlos Gutiérrez Luna no ha ejercido el cargo de diputado federal, sin nunca haber ganado una votación.

Después de renunciar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sumarse a Morena en la coyuntura de la tercera elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Gutiérrez Luna fue designado suplente de Horacio Duarte Olivares, quien rindió protesta en septiembre y solicitó licencia a partir del primero de diciembre a la Cámara de Diputados para incorporarse como subsecretario del Empleo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el inicio del primer gobierno morenista.

Sergio Gutiérrez Luna y Diana Barreras Samaniego. Pareja polémica. Foto: Especial.

Por esa razón, Sergio Carlos asumió la diputación el 4 de diciembre de 2018 y desde entonces ha sido reelecto dos veces, siempre por la vía plurinominal.

Incluso, el originario de Minatitlán, Veracruz, llegó sin el voto directo las tres veces al cargo, porque en su primera experiencia como diputado federal en la LXIV Legislatura (2018-2021), el propietario Horacio Duarte también era una asignación proporcional.

Gutiérrez Luna, que ha sido presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en dos ocasiones (de 2021 a 2022 y de 2024 a 2025), suma ocho años y tres meses seguidos en las curules; aunque en el Legislativo ya había laborado en la LVIII Legislatura (2000-2003), primero como coordinador de asesores en el Senado de la República y también como secretario particular del entonces diputado Enrique Herrera Bruquetas.

A su vez, Diana Karina Barreras Samaniego (PT), esposa de Sergio Carlos Gutiérrez Luna, lleva un periodo como diputada federal: la LXVI Legislatura (2024-2027, electa por mayoría relativa en el distrito 3 de Sonora), aunque antes tuvo experiencia legislativa local como diputada en el Congreso de Sonora, de 2021 a 2024.

Barreras Samaniego fue identificada en redes sociales con el término “Dato Protegido”, tras una polémica judicial por supuesta violencia política de género, luego de que en 2024 una ciudadana llamada Karla Estrella Murrieta publicó en X (Twitter) que la candidatura de la diputada se debía a la influencia de su esposo.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que esas expresiones eran discriminatorias, ya que invisibilizaban la trayectoria profesional de Barreras Samaniego por su condición de género, y ordenó a la ciudadana ofrecer una disculpa pública diaria durante 30 días. Debido a lineamientos de protección de datos personales en el expediente judicial, el nombre de la legisladora fue sustituido por la frase "Dato Protegido" en los mensajes de disculpa, lo que generó que usuarios en redes sociales la identificaran así y le recriminaran un posible exceso y limitantes en la libertad de expresión, así como en el escrutinio y debate político.





Los Monreal

Ricardo Monreal Ávila está por cumplir ocho años seguidos en el Poder Legislativo federal, y sin ser votado durante ese lapso, debido a que la senaduría que ejerció de 2018 a 2024 fue plurinominal y, por la misma vía, accedió a la diputación que ahora ejerce (2024-2027).

Antes también había sido diputado morenista del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015 (LXII Legislatura) por la figura de representación proporcional y, de 2006 a 2012, senador designado de la lista plurinominal del PRD, aunque terminó como coordinador de la bancada del Partido del Trabajo.

Saúl y Ricardo Monreal. Familia de políticos. Foto: Especial.

En total suma 18 años en el Senado durante tres estadías, de 1991 a 1997 por el Partido Revolucionario Institucional, de 2006 a 2012 por el PRD (luego adherido a la fracción del PT) y de 2018 a 2024 por Morena.

Además, con el periodo actual está por cumplir una década en la Cámara de Diputados, ya que por el PRI fue representante propietario en las LIV y LVII Legislatura, de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998, respectivamente; después estuvo la primera ocasión por Morena (LXII Legislatura), de 2012 a 2015, más el trienio actual.

Su hermano Saúl Monreal –que ha militado en el PRD, PT y Movimiento Ciudadano– fue electo senador de mayoría relativa por Zacatecas (Morena), para el periodo 2024-2030. Este primero de marzo cumplió sus primeros 18 meses como senador. No ha pasado por San Lázaro, pero fue diputado local de 2010 a 2013 en su estado natal.





Beltrones, casta perpetua

La primera experiencia legislativa de Manlio Fabio Beltrones fue de 1982 a 1985, como diputado federal del PRI, integrante de la LII Legislatura.

Después fungió como secretario de Gobierno de su estado natal, Sonora –que gobernaría de 1991 a 1997– y llegó por primera ocasión al Senado como segunda fórmula en 1988; sin embargo, ese mismo año fue designado subsecretario de Gobierno, Desarrollo Político y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y bajo el mando de Fernando Gutiérrez Barrios.

Manlio Fabio Beltrones y Sylvana Beltrones. Padre e hija. Foto: Especial.

El priista repitió como diputado federal en la LIX Legislatura, de 2003 a 2006, y como senador en las LX y LXI Legislaturas, de 2006 a 2012. Justo al término de su periodo senatorial pasó de nuevo a San Lázaro, como diputado en la LXII Legislatura, que inició el 1 de septiembre de 2012 y en la que coordinaba el grupo parlamentario priista, hasta solicitar licencia en agosto de 2015.

En 2024 fue electo senador por Sonora por primera minoría, cargo que ejerce desde el 1 de septiembre de 2024. Con ello está por cumplir 17 años en las Cámaras.

Todas las posiciones las obtuvo por el PRI, no obstante, en octubre de 2024 Manlio Fabio anunció su separación del Revolucionario Institucional, al externar que el partido está "a la deriva" y bajo el control de una sola persona, luego de que el Tribunal Electoral validara la reelección de Alito Moreno.

Sylvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio, acumuló nueve años más en las Cámaras como representante de la dinastía política, y aunque actualmente es diputada titular por representación proporcional –cargo obtenido por las insignias del PRI–, solicitó licencia temporal indefinida desde octubre de 2024 –había tomado posesión el primero de septiembre– debido a diferencias internas con ese partido, por lo que su suplente asumió el cargo para este periodo nominal, que culmina el 31 de agosto de 2027.

En la LXIII Legislatura (2015-2018), Sylvana Beltrones fue diputada por la vía plurinominal. Al término, pasó al Senado para el periodo 2018-2024. Tras ese encargo, nuevamente había llegado por la figura plurinominal a San Lázaro, pero fue cuando se ausentó, también –dijo– para dedicarse a la Fundación Beatriz Beltrones.

Su esposo, Pablo Escudero Morales, también fue senador de 2012 a 2018 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por primera minoría, además de que había sido diputado federal por representación proporcional de 2009 a 2012, aunque él es parte de otra dinastía política, los Escudero.





Los Mier, neomorenistas

Otro parentesco por consanguinidad es el de Ignacio Mier Velazco (padre, senador por Morena) y Carlos Ignacio Mier Bañuelos (hijo, diputado federal por el mismo partido), con diez y un año seis meses en el Poder Legislativo federal, respectivamente.

El padre fue diputado federal en tres Legislaturas (LVII, LXIV y LXV), para acumular nueve años en San Lázaro entre 1997-2000, 2018-2021 y 2021-2024. Cuando terminó el último encargo pasó al Senado, donde lleva otro año seis meses, además de acumular experiencia en el Congreso de Puebla de 1993 a 1996.

Ignacio Mier Velazco y Carlos Ignacio Mier Bañuelos. Padre e hijo. Foto: Especial.

Desde 2017 se adhirió a Morena y a partir de 2018 no ha dejado las curules. El pasado 1 de febrero Mier se convirtió en el coordinador de Morena en el Senado de la República en sustitución de Adán Augusto López Hernández (por cierto, la hermana de Adán, Rosalina, había sido electa senadora por Tabasco para el actual periodo, pero falleció el 5 de junio de 2024, días después de la votación).

En tanto, Carlos, el hijo de Ignacio Mier Velazco, fue electo por mayoría relativa en el distrito 8 de Puebla para integrar la LXVI Legislatura (2024-2027).





La dinastía mexiquense

Los Ulloa Pérez son una parentela política que ha ascendido a las cámaras: actualmente Carlos Alberto y Gerardo son diputados federales por Morena, uno por la Ciudad de México (distrito 5 de Tlalpan) y otro por el Estado de México (Distrito 29, Ciudad Nezahualcóyotl).

Gerardo, un docente de educación física, fue diputado federal en la LIX Legislatura (2003-2006) y también tres veces legislador local en el Congreso del Estado de México (2000-2003, 2018-2021 y 2021-2024). Los primeros encargos, por el PRD, hasta su adhesión a Morena en 2018.

Carlos Ulloa Pérez y Gerardo Ulloa Pérez. Diputados morenistas. Fotos: Especial.

Para Carlos Alberto ésta es su primera experiencia legislativa; antes, fue secretario particular de 2018 a 2020 de la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando ella fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de que también ha fungido como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de Inclusión y Bienestar Social, también en la capital del país y por designación de la actual mandataria federal.

El mayor de los hermanos Ulloa Pérez, Emiliano, ha sido diputado local por Nezahualcóyotl de 1993 a 1997 y de 2003 a 2006, en tanto que de 2000 a 2003 y de 2006 a 2009 fue legislador federal, igualmente por Nezahualcóyotl, durante las LVIII y LX Legislaturas, entonces por el PRD.





Los Delgado, los Zavala y los Gallardo

Los primos Mario Miguel Carrillo Cubillas y Felipe Delgado Carrillo ocupan curules en la actual Legislatura como integrantes de los grupos parlamentarios de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente. El primero, por representación proporcional; el segundo, electo por el Distrito 13 de Puebla (Atlixco); además reelecto, porque fue diputado federal en el trienio inmediato anterior, en la LXV Legislatura.

Felipe Delgado es hermano de Mario Delgado Carrillo, actual secretario de Educación Pública en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Mario Carrillo Cubillas (Morena) y Felipe Delgado Carrillo (PVEM). Foto: Especial.

Asimismo, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, diputado plurinominal de Movimiento Ciudadano (MC), es sobrino de Margarita Zavala Gómez del Campo, actual representante del Distrito 10 (Miguel Hidalgo) de la Ciudad de México, posición para la cual logró la reelección, porque la panista integró la LXV Legislatura (2021-2024) y antes había sido diputada federal en la LIX Legislatura (2003-2006) y diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (1994-1997).

Ricardo Gallardo Juárez, diputado federal, es el padre del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Anteriormente fue presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital potosina. Ruth Miriam González Silva es la esposa del gobernador potosino y actualmente es senadora, todos por el Partido Verde Ecologista de México.

Juan Ignacio Zavala y Margarita Zavala Gómez del Campo. Tía y sobrino. Foto: Especial.





Parlamento, asunto de familia

En la Cámara Baja se encuentran familiares por linaje directo de figuras de la política nacional que también han ocupado escaños legislativos o posiciones gubernamentales en sus entidades de origen.

Entre éstos están los hijos de los exgobernadores de Puebla José Antonio Gali Fayad y de Baja California Sur Leonel Cota Montaño: José Antonio Gali López y Manuel Alejandro Cota Cárdenas, de manera respectiva, así como Armando Albores Gleason, vástago de Roberto Albores Guillén, exmandatario interino de Chiapas.

Igualmente ocupa una curul Luis Enrique Miranda Barrera, hijo del exsecretario de Gobernación y Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Enrique Miranda Nava; Sebastián Ebrard Lestrade, sobrino de Marcelo Ebrard, y María del Rosario Orozco Caballero, viuda del exgobernador poblano Miguel Barbosa Huerta.

Sebastián Ebrard Lestrade. Sobrino del actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Foto: Especial.

Hay, además, otro grupo de legisladores que, si se ausentaran por algún motivo, la posición la ocuparía un familiar directo, porque su fórmula quedó formada entre parentela: al plurinominal panista Asael Hernández Cerón lo supliría su esposa, Martha Margeni Rivera Núñez; al senador Miguel Ángel Yunes Márquez –cuyo hermano Fernando es legislador local en Veracruz– lo sucedería su padre Miguel Ángel Yunes Linares, mientras que a la senadora morenista por Chiapas Sasil de León Villard la supliría su hermana Itzel Francisco.