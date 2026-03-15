Oscars 2026: a qué hora y dónde ver la ceremonia en México este domingo 15 de marzo

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Oscars 2026: a qué hora y dónde ver la ceremonia en México este domingo 15 de marzoLos Premios Oscar 2026 ya tienen fecha. Conoce cómo ver la ceremonia desde México y quiénes compiten en las categorías principales.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia reconocerá a las mejores películas estrenadas durante 2025 y será conducida por el comediante Conan O’Brien (Estados Unidos).
Cada año, la gala reúne a actores, directores, productores y figuras de la industria cinematográfica para premiar categorías como Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz y Mejor director. La premiación es organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y suele ser uno de los eventos televisivos más vistos del año en el ámbito del cine.
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A qué hora empiezan los Oscars 2026 en México
En México, la transmisión se podrá seguir en tiempo del centro del país desde la tarde del domingo.
Horario de la ceremonia
- 4:00 p.m. – Inicio de la alfombra roja con entrevistas y llegada de celebridades
- 5:00 p.m. – Inicio de la ceremonia de los Premios Oscar
La gala suele tener una duración aproximada de tres a cuatro horas, por lo que se prevé que concluya alrededor de las 9:00 o 10:00 de la noche.
En qué canales de televisión ver los Oscar 2026 en México
Los espectadores en México podrán seguir la ceremonia en televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.
Televisión abierta
- Azteca 7
Televisión de paga
- TNT
Streaming
- Max (antes HBO Max)
Además de estas transmisiones, la Academia suele difundir contenidos relacionados con la ceremonia en sus plataformas digitales.
¿Se puede ver la transmisión de los Oscars en YouTube?
El canal oficial de los Oscar en YouTube publica contenido relacionado con la ceremonia, como entrevistas, momentos destacados, discursos y material previo al evento. Sin embargo, la ceremonia completa de los Premios Oscar 2026 no se transmite en vivo de forma gratuita en esa plataforma.
La Academia utiliza su canal de YouTube para compartir clips de la gala y cobertura especial, pero la transmisión oficial se mantiene en televisión y plataformas autorizadas.
De acuerdo con anuncios de la industria del entretenimiento, la Academia tiene previsto que la ceremonia completa pueda transmitirse en YouTube a partir de 2029, como parte de cambios en los acuerdos de transmisión.
Lista de nominados a los Oscars 2026
Mejor película
Las producciones nominadas al Oscar a Mejor película son:
- The Secret Agent (El agente secreto)
- Marty Supreme
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Bugonia
- Train Dreams (Sueños de trenes)
- Sinners (Pecadores)
- Hamnet
- Sentimental Value (Valor sentimental)
Nominados a Mejor actor
- Timothée Chalamet (Estados Unidos / Francia) – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio (Estados Unidos) – One Battle After Another
- Ethan Hawke (Estados Unidos) – Blue Moon
- Michael B. Jordan (Estados Unidos) – Sinners
- Wagner Moura (Brasil) – The Secret Agent
- Nominadas a Mejor actriz
- Jessie Buckley (Irlanda) – Hamnet
- Rose Byrne (Australia) – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson (Estados Unidos) – Song Sung Blue
- Renate Reinsve (Noruega) – Sentimental Value
- Emma Stone (Estados Unidos) – Bugonia
Nominados a Mejor director
- Paul Thomas Anderson (Estados Unidos) – One Battle After Another
- Ryan Coogler (Estados Unidos) – Sinners
- Joachim Trier (Noruega) – Sentimental Value
- Chloé Zhao (China) – Hamnet
- Josh Safdie (Estados Unidos) – Marty Supreme