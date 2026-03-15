Oscars 2026: a qué hora y dónde ver la ceremonia en México este domingo 15 de marzo

Los Premios Oscar 2026 reconocerán a las mejores películas del año con una ceremonia desde Los Ángeles.. Foto: Matt Sayles/Invision/AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia reconocerá a las mejores películas estrenadas durante 2025 y será conducida por el comediante Conan O’Brien (Estados Unidos).

Cada año, la gala reúne a actores, directores, productores y figuras de la industria cinematográfica para premiar categorías como Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz y Mejor director. La premiación es organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y suele ser uno de los eventos televisivos más vistos del año en el ámbito del cine.

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A qué hora empiezan los Oscars 2026 en México

En México, la transmisión se podrá seguir en tiempo del centro del país desde la tarde del domingo.

Horario de la ceremonia

4:00 p.m. – Inicio de la alfombra roja con entrevistas y llegada de celebridades

5:00 p.m. – Inicio de la ceremonia de los Premios Oscar

La gala suele tener una duración aproximada de tres a cuatro horas, por lo que se prevé que concluya alrededor de las 9:00 o 10:00 de la noche.

En qué canales de televisión ver los Oscar 2026 en México

Los espectadores en México podrán seguir la ceremonia en televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.

Televisión abierta

Azteca 7

Televisión de paga

TNT

Streaming

Max (antes HBO Max)

Además de estas transmisiones, la Academia suele difundir contenidos relacionados con la ceremonia en sus plataformas digitales.

¿Se puede ver la transmisión de los Oscars en YouTube?

El canal oficial de los Oscar en YouTube publica contenido relacionado con la ceremonia, como entrevistas, momentos destacados, discursos y material previo al evento. Sin embargo, la ceremonia completa de los Premios Oscar 2026 no se transmite en vivo de forma gratuita en esa plataforma.

La Academia utiliza su canal de YouTube para compartir clips de la gala y cobertura especial, pero la transmisión oficial se mantiene en televisión y plataformas autorizadas.

De acuerdo con anuncios de la industria del entretenimiento, la Academia tiene previsto que la ceremonia completa pueda transmitirse en YouTube a partir de 2029, como parte de cambios en los acuerdos de transmisión.

Lista de nominados a los Oscars 2026

Mejor película

Las producciones nominadas al Oscar a Mejor película son:

The Secret Agent (El agente secreto)

Marty Supreme

F1

Frankenstein

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

Bugonia

Train Dreams (Sueños de trenes)

Sinners (Pecadores)

Hamnet

Sentimental Value (Valor sentimental)

Nominados a Mejor actor

Timothée Chalamet (Estados Unidos / Francia) – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio (Estados Unidos) – One Battle After Another

Ethan Hawke (Estados Unidos) – Blue Moon

Michael B. Jordan (Estados Unidos) – Sinners

Wagner Moura (Brasil) – The Secret Agent

Nominadas a Mejor actriz

Jessie Buckley (Irlanda) – Hamnet

Rose Byrne (Australia) – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson (Estados Unidos) – Song Sung Blue

Renate Reinsve (Noruega) – Sentimental Value

Emma Stone (Estados Unidos) – Bugonia

Nominados a Mejor director