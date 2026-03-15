Respaldan a Sheinbaum ante declaraciones de Trump sobre los cárteles del narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el intercambio de declaraciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadunidense Donald Trump, quien insiste en asegurar que los cárteles gobiernan a México, legisladores del oficialismo expresaron respaldo a la mandataria mexicana. Acusan que una intervención militar es “equivocada y contraproducente”.

En un comunicado, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados declaró que “insistir en el envío de tropas estadunidenses a territorio mexicano para combatir a los cárteles no sólo es equivocado, sino profundamente contraproducente. La presencia de fuerzas militares extranjeras en México generaría más problemas que soluciones y abriría una etapa de tensiones innecesarias entre dos naciones que deben actuar como socios, no como subordinados”.

Si se busca combatir a las organizaciones criminales, afirman, es más eficaz atender las causas que alimentan su poder, es decir llaman a detener el flujo ilegal de armas que llega desde Estados Unidos a México, combatir el lavado de dinero dentro de su sistema financiero y reducir el consumo de drogas en su propio territorio.

“México es una nación libre, soberana y con instituciones capaces de enfrentar sus desafíos (...) la seguridad regional se construye con coordinación, inteligencia y responsabilidad compartida”.

Los legisladores insistieron en que la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad debe basarse en el respeto mutuo, la cooperación efectiva y la coordinación institucional entre Estados soberanos; además de que consideraron que la presidenta ha llevado la relación bilateral “a niveles sin precedente para combatir el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, que tanto daño ha causado en ambos países”.

El grupo parlamentario consideró que existe una comunicación permanente entre autoridades para intercambiar información y acciones que reflejan, afirman, una estrategia seria y responsable frente a un problema compartido.

Este viernes, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, publicó en su cuenta de X: “Nos guste o no, la presidenta @Claudiashein ha llevado la colaboración, cooperación y coordinación con el gobierno de EU a niveles sin precedente para combatir el tráfico de drogas y el fentanilo entre ambas naciones. Lo reconocemos las y los mexicanos aquí y la mayoría de las y los mexicoamericanos allá” y agregó que “es más útil detener el flujo de armas y el lavado de dinero allá que el envío de tropas de ocupación a México; es como poner a un elefante a cazar ratones. Desde George Washington hay conciencia de que ayuda más a la seguridad de la región un México estable que un vecino desestabilizado y convulso”.

Monreal cuestionó: “¿Por qué las y los mexicanos no aceptamos tropas extranjeras en nuestro país? Por las mismas razones que la ciudadanía de EE.UU. no acepta tropas de otras naciones en su territorio. Siempre darán mejores frutos la cooperación y la coordinación entre naciones que la sumisión, subordinación u ocupación de alguna de ellas”.

El presidente Trump reposteó en la red social el mensaje de un usuario de nombre “Carlo Martin” en el que dice: “Claudia Sheinbaum admite que Donald Trump la llamó para ofrecerle erradicar los cárteles, y que rechazó que EEUU intervenga: “Así es, dijimos que No, orgullosamente NO. ¿Y así dice que no son narco-gobierno?”.

La mandataria mexicana respondió: “Hace unos minutos, el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación”.

Lanzó un “¡Que viva la soberanía y la independencia de México!”, en el mismo evento de la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de Colima.