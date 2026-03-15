Senadores del Partido Verde respaldan el Plan B de Sheinbaum

El Pleno de la Cámara de Diputados concretó el fracaso de la reforma Electoral . Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por separado, senadores del Partido Verde expresaron su respaldo a la nueva iniciativa, Plan B, de la presidenta Claudia Sheinbaum; coinciden en ahorros presupuestales, pero no abordan llevar decisiones electorales a consultas populares.

En un comunicado informaron que el respaldo es a terminar con los privilegios en el uso de los recursos públicos.

Coincidimos con el planteamiento de la Presidenta de México de hacer un manejo racional de los recursos públicos para aplicarlos a programas sociales en beneficio de la gente”, aunque la mandataria mexicana declaró en su conferencia de este viernes que el Verde y el PT no querían reducir los montos de presupuesto a los partidos y por eso rechazaron la iniciativa que envió al Legislativo.

En este comunicado diferente al firmado con los senadores del PT y Morena, el Verde publicó uno independiente en el que afirman que “apoyan los cambios necesarios para bajar el presupuesto en todos los congresos locales de los 32 estados de la República Mexicana y de establecer topes máximos en sueldos y prestaciones de los legislativos estatales”.

También coincidieron en reducir la integración de los cabildos en todos los municipios del país.

“Vemos positivo que la propuesta de la presidenta Sheinbaum busque un mayor ahorro de recursos reduciendo el número de regidores en las alcaldías y poner límites de integración conforme a la población”. También aceptarán una modificación en el proceso de revocación de mandato.

Pese a que aún no conocen la nueva iniciativa presidencial, en la que ya no se incluye reducir presupuesto a partidos ni la eliminación de plurinominales en el Senado, que será enviada entre el lunes y martes de la siguiente semana, afirmaron que “se sienten orgullosos del trabajo de la presidenta de México porque ha conducido al país de manera inteligente y ha dado resultados a los mexicanos”, indica el comunicado. “Nuestro compromiso es apoyarla hasta el último minuto de su gobierno”.

El coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco, publicó en su cuenta de X: “Las y los senadores del Partido Verde respaldamos la propuesta de la presidenta @Claudiashein para un Plan B de la reforma electoral que erradique privilegios y genere ahorros para destinarlos a programas en beneficio de los mexicanos. Vamos unidos construyendo a favor de México”.