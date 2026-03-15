“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba”: Sheinbaum respalda el llamado de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el llamado que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador para reunir donaciones destinadas a enviar ayuda a Cuba y criticó las reacciones de la oposición tras el mensaje que el exmandatario difundió en redes sociales para convocar a una colecta.

Durante una conferencia realizada este domingo en Compostela, Nayarit, la mandataria se refirió a la publicación que López Obrador hizo la noche del 14 de marzo, pese a haber anunciado su retiro de la vida pública.

“El día de ayer, el presidente López Obrador, que está ahora en retiro, que está allá en Palenque, escribiendo libros, escribió algo en sus redes sociales y dijo: me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba”, señaló.

Tras recordar lo anterior, la presidenta dijo:

El pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo, no le permiten que lleguen productos. Recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo y están sufriendo los hermanos cubanos”.?

Entonces, la morenista respaldó el llamado que hizo el exmandatario para que ciudadanos mexicanos realicen aportaciones económicas: “Por eso él llamó ayer a la solidaridad del pueblo de México para apoyar al pueblo de Cuba con otras personas que hace un tiempo llamaron a esa solidaridad a depositar en una cuenta especial que ahí está para que todos la conozcan”.

También respondió a las críticas de la oposición por la intervención pública de López Obrador: “La oposición, los adversarios, bueno, se volvieron locos. Dijeron: "¿Cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano? Pues cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano”.

La mandataria reiteró que el gobierno mexicano mantendrá esa política de respaldo a Cuba:

Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno y quien quiera apoyar, que apoye”.

Durante su intervención también evocó episodios recientes de apoyo comunitario en México tras desastres naturales para ilustrar lo que describió como una tradición de solidaridad entre la población: “Eso no es de cualquier pueblo, eso es del pueblo de México. Y debemos sentirnos muy orgullosos y orgullosas de ser mexicanos y mexicanas”.