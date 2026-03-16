Beca “Rita Cetina”: ¿cuándo cierra el registro en internet para la inscripción?

Se trata del apoyo económico anual que otorga el gobierno mexicano de dos mil 500 pesos por cada hija o hijo que estudie la primaria. . Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo jueves 19 de marzo cierra el registro en internet para la inscripción a la Beca “Rita Cetina” para uniformes y útiles escolares en beneficio de estudiantes de escuelas primarias públicas, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se trata del apoyo económico anual que otorga el gobierno mexicano de dos mil 500 pesos por cada hija o hijo que estudie la primaria.

Después del registro, las tarjetas con el dinero depositado serán entregadas en mayo y el depósito será entre julio y agosto de 2026.

La mañana de este lunes, durante la conferencia presidencial en Palacio Nacional, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, informó que, hasta este lunes 16, se han inscrito a este programa cinco millones 268 mil 571 estudiantes mediante su plataforma.

Para ello, se han realizaron 82 mil 962 asambleas en las 91 mil 486 escuelas existentes en el país con la asistencia de cuatro millones 353 mil 48 padres, madres y tutores.

Detalló que, para agilizar el proceso y ampliar la cobertura, se implementó una asamblea virtual en la que participaron un millón de personas conectadas simultáneamente. Dicha asamblea ya tiene más de 18 millones de visualizaciones en plataformas digitales.

El funcionario agregó que el registro en línea permanecerá abierto hasta el próximo 19 de marzo, a través del portal oficialwww.becaritacetina.gob.mx para asegurar que ninguna familia quede fuera de este importante sistema de apoyos educativos.

De paso, comentó que el gobierno mexicano desplegó más de dos mil puntos de atención presencial en plazas públicas, tianguis y exteriores de planteles escolares para recabar la información de los estudiantes cuyos padres o tutores no han podido realizar su trámite en la plataforma.