FGR no aseguró cabaña donde se resguardaba “El Mecho” por falta de condiciones de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) no aseguró la cabaña en la que se resguardaba Rubén Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que el capo fue detenido, porque no había condiciones de seguridad para el personal ministerial.

A través de un comunicado, el organismo encabezado por Ernestina Godoy afirmó que la escena fue contaminada por el ingreso de personas no autorizadas a la misma porque una vez que “El Mencho” fue detenido y trasladado a un hospital, los elementos que participaron en el operativo se retiraron para custodiar a los detenidos.

El pasado 13 de marzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch afirmó que la FGR inició una carpeta de investigación luego de que representantes de medios de comunicación como Excélsior, Milenio, El Universal, LatinUS, entre otros, ingresaron a la cabaña donde supuestamente se encontraba “El Mencho” y extrajeron objetos de la misma como información relacionada con la nómina del CJNG o mapas tácticos.

Por ello, la FGR explicó que, pese a que presumían que “El Mencho” se encontraba dentro de una de las cabañas del complejo Tapalapa Country Club, logró obtener una orden de cateo para ingresar a las seis en las que fue ubicado junto con sus colaboradores, hasta después de que el capo fue abatido.

“Tomándose en cuenta la complejidad de la operación, fue necesario también el traslado de los elementos que participaron en la misma para brindar seguridad a los detenidos y reforzar puntos estratégicos ante una posible reacción del citado grupo criminal.

“De igual manera, el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial. En ese sentido, no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles”, indicó.

De acuerdo con la narrativa de la FGR, antes de obtener la orden de cateo supo del ingreso de representantes de medios de comunicación al lugar de los hechos y enfatizó en que esto “alteró y contaminó la escena” y cuestionó la autenticidad de los objetos encontrados por los civiles.

“Esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí”, afirmó.

“No es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”.

Ante la “alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos” la Fiscalía afirmó que inició una carpeta de investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservar el lugar y permitir el ingreso de personas no autorizadas al mismo.