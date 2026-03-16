Montarentas: cómo funciona la estafa con departamentos en renta que autoridades alertan en internet

El Consejo Ciudadano recomienda verificar la identidad del arrendador antes de realizar depósitos por renta de vivienda.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha alertado sobre una modalidad de fraude conocida como “montarentas”, en la que personas ofrecen en internet departamentos o casas que no les pertenecen con el objetivo de obtener dinero de posibles inquilinos.

De acuerdo con el organismo, este esquema se presenta principalmente en redes sociales, plataformas digitales y sitios de anuncios clasificados, donde se publican ofertas de vivienda en renta con fotografías, descripciones del inmueble y datos de contacto.

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Las personas interesadas en el anuncio se comunican con quien se presenta como propietario o administrador del inmueble. Durante la conversación, el supuesto arrendador proporciona información sobre el departamento o casa, así como requisitos para concretar la renta.

El Consejo Ciudadano ha señalado que en esta modalidad de fraude los responsables solicitan depósitos o pagos anticipados para apartar el inmueble, bajo el argumento de que existen otras personas interesadas en rentarlo.

Una vez que la víctima realiza el pago, el supuesto arrendador deja de responder mensajes, bloquea el contacto o elimina el anuncio publicado.

Cómo operan los llamados “montarentas”

El organismo ha explicado que quienes cometen este fraude utilizan distintos métodos para generar confianza entre quienes buscan vivienda.

En algunos casos, los estafadores publican anuncios con fotografías reales de departamentos o casas que obtienen de portales inmobiliarios o de otros anuncios disponibles en internet.

También se han identificado situaciones en las que los delincuentes rentan temporalmente un inmueble por algunos días para tomar fotografías y obtener información del lugar, con el objetivo de utilizar ese material para publicar posteriormente anuncios falsos.

Las ofertas suelen incluir datos como ubicación, número de habitaciones, precio de renta mensual y condiciones para firmar un contrato.

El Consejo Ciudadano ha señalado que en ocasiones los responsables ofrecen precios por debajo del promedio de la zona, con el objetivo de atraer mayor interés de posibles inquilinos.

Durante el proceso de contacto, los supuestos arrendadores llegan solicitar documentos personales como identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio o comprobantes de ingresos.

Además de la pérdida económica, esta práctica puede exponer a las víctimas a riesgos relacionados con el uso indebido de información personal.

En qué momento se concreta la estafa

De acuerdo con las alertas difundidas por el organismo, el fraude suele concretarse cuando el supuesto arrendador solicita un depósito para apartar el inmueble.

El pago puede presentarse como:

Anticipo de renta

Depósito de garantía

Pago para asegurar la propiedad

Las transferencias generalmente se realizan mediante depósitos bancarios o transferencias electrónicas.

Después de recibir el dinero, los responsables dejan de responder llamadas o mensajes, eliminan los perfiles desde los cuales publicaron el anuncio o bloquean a la persona que realizó el pago.

Las víctimas suelen descubrir el fraude cuando intentan visitar nuevamente el inmueble o cuando buscan firmar el contrato de arrendamiento.

Recomendaciones para evitar fraudes al buscar vivienda en renta

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha difundido una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de caer en este tipo de fraude al buscar vivienda.

Entre las medidas señaladas por el organismo se encuentran:

No realizar depósitos antes de visitar el inmueble

Verificar la identidad de quien ofrece la propiedad

Confirmar que el inmueble esté disponible para renta

Revisar documentos que acrediten la propiedad o la representación legal

Consultar con vecinos o con la administración del edificio

Realizar más de una visita antes de firmar un contrato

También se recomienda desconfiar de anuncios que ofrecen precios de renta considerablemente más bajos que los registrados en la zona.

El organismo ha señalado que estas medidas permiten confirmar que la propiedad realmente se encuentra disponible y que la persona que ofrece el inmueble tiene autorización para rentarlo.

En nuestro Decálogo para evitar fraudes de #MontaRentas encontrarás recomendaciones para prevenir este fraude. Si quieres más información, en #ElConsejo te brindamos asesoría jurídica y psicológica gratuita. Línea de Seguridad y Chat de Confianza:

55 5533 5533. pic.twitter.com/T3SWU8xQ7H — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) March 11, 2026

Orientación para víctimas de fraude

El Consejo Ciudadano ofrece orientación y acompañamiento a personas que han sido víctimas de fraude o que sospechan de este tipo de engaños.

A través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, el organismo brinda atención gratuita las 24 horas para orientar a la población sobre los pasos a seguir en caso de fraude.

Este servicio proporciona asesoría jurídica, orientación para presentar denuncias y acompañamiento durante el proceso.

Las autoridades recomiendan conservar comprobantes de pago, conversaciones y capturas de pantalla de los anuncios, ya que estos elementos pueden utilizarse como evidencia al presentar una denuncia.

El Consejo Ciudadano también ha reiterado la importancia de verificar la información antes de realizar cualquier pago relacionado con la renta de una vivienda.