¿Quién era Rafael Espeleta? El joven golfista que murió en el accidente junto al hijo del CEO de BBVA México

El golfista juvenil Rafael Espeleta Cuéllar murió en el accidente vehicular donde también falleció Diego Osuna Miranda, hijo del director general de BBVA México. Autoridades investigan el choque ocurrido en Amanalco.. Foto: Facebook @/GrupoDigitalResonanciaInformativa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Rafael Espeleta Cuéllar murió en el accidente automovilístico ocurrido la noche del 13 de marzo de 2026 en la carretera Toluca–Valle de Bravo, en el Estado de México. En el mismo hecho también fallecieron Diego Osuna Miranda, hijo del director general de BBVA México, y Edwin Gabriel Rangel Luna.

El choque ocurrió en el tramo conocido como “El Ramal”, en dirección a Valle de Bravo. De acuerdo con reportes preliminares, una camioneta Chevrolet Suburban negra en la que viajaban cinco jóvenes se impactó de frente contra un camión de carga.

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Tras el impacto, el vehículo volcó sobre la carretera. Equipos de emergencia acudieron al lugar y autoridades locales cerraron la circulación durante varias horas mientras se realizaban labores de rescate y retiro de las unidades involucradas.

Una camioneta Chevrolet Suburban negra se impactó de frente contra un camión de carga.

Foto: FB @/GrupoDigitalResonanciaInformativa

El ayuntamiento de Valle de Bravo informó durante la noche del accidente que la vialidad permanecería cerrada en ambos sentidos. La circulación se restableció durante la mañana del sábado.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento de los cuerpos y comenzaron las diligencias para determinar la mecánica del choque.

Quién era Rafael Espeleta Cuéllar

Rafael Espeleta Cuéllar tenía 17 años y participaba en torneos de la gira infantil-juvenil de la Asociación de Golf del Valle de México, circuito deportivo donde compiten jugadores en formación.

El joven formaba parte de la comunidad de golf juvenil en la región. Tras confirmarse su fallecimiento, personas vinculadas a este deporte difundieron mensajes de condolencias dirigidos a su familia.

La Federación Mexicana de Golf también expresó su pesar mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que manifestó solidaridad con familiares y personas cercanas al joven.

Espeleta Cuéllar era hijo de Rafael Espeleta Tejada, director de Prime Communications, empresa que opera como socio comercial y distribuidor autorizado de AT&T en México.

Tras confirmarse la muerte del joven, AT&T México publicó un mensaje de condolencias dirigido a su familia.

“En AT&T México lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Rafael Espeleta Cuéllar, hijo de nuestro querido amigo y distribuidor Rafael Espeleta Tejada y su esposa Teresa Cuéllar León”, señaló la empresa en una esquela difundida en redes sociales.

AT&T México publicó un mensaje de condolencias dirigido a su familia.

Foto: X @ATTMx

Lo que se sabe del accidente de Valle de Bravo

Hasta ahora la información confirmada sobre el accidente indica lo siguiente:

El accidente ocurrió la noche del 13 de marzo de 2026 en la carretera Toluca–Valle de Bravo.

El choque se registró a la altura del paraje conocido como “El Ramal”, cerca del municipio de Amanalco.

En la camioneta viajaban cinco jóvenes.

Tres murieron en el lugar: Rafael Espeleta Cuéllar, Diego Osuna Miranda y Edwin Gabriel Rangel Luna.

Dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital.

El impacto fue entre una camioneta Chevrolet Suburban y un camión de carga.

El conductor del camión fue presentado ante autoridades para rendir declaración.

La Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del choque.

Reportes preliminares indican que el impacto ocurrió cuando uno de los vehículos invadió el carril contrario, aunque la versión aún es investigada por las autoridades.

La Federación Mexicana de Golf también expresó su pesar por el fallecimiento de Rafael Espeleta Cuéllar.

Foto: IG: @fedmexgolf



Investigación continúa tras el accidente

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta la investigación para establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades. Las autoridades analizan testimonios, peritajes y las condiciones del tramo carretero donde ocurrió el choque.

Mientras avanzan las diligencias, el caso generó reacciones en distintos sectores debido al perfil de algunas de las víctimas, entre ellas el hijo del director general de BBVA México y el hijo de un directivo del sector de telecomunicaciones.