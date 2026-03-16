Reforma sobre “pensiones doradas” no aplicará para la clase trabajadora: presidenta del Senado

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, afirmó que la reforma al artículo 127 constitucional sobre “pensiones doradas” a jubilados o pensionados que hayan sido personal de confianza de los organismos públicos descentralizados, no aplica para la clase trabajadora.

En un mensaje en sus redes sociales, Castillo resaltó que este cambio aplica a los jubilados o pensionados que fueron trabajadores de empresas públicas del Estado, de sociedades nacionales de crédito, de las empresas de participación estatal mayoritaria, de los fideicomisos públicos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal.

“La reforma lo que busca es que los exfuncionarios no puedan percibir más de 70 mil pesos mensuales, es decir, la mitad de lo que percibe nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, explicó.

Acotó que la reforma sobre “pensiones doradas” no aplicará para la clase trabajadora.

?? ¿Sabes qué son las pensiones doradas? Te explico cómo la reforma al Art. 127 pone un límite y evita pagos excesivos para que los recursos públicos se usen con justicia. Aquí te cuento de manera sencilla qué implica y a quiénes aplica.?? pic.twitter.com/3kFV75sHf0 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 16, 2026

La semana pasada, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad la reforma que limita las jubilaciones y pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos de confianza.