Secretaría de las Mujeres coordinará acciones para prevenir violencias de género en la Copa Mundial. Foto: @CitlaHM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como medida para proteger a niñas, adolescentes y mujeres de las violencias de género durante el desarrollo de la Copa Mundial FIFA 2026, la Secretaría de las Mujeres instalará stands informativos alrededor de estadios, transporte público y zonas turísticas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes mundialistas en junio próximo.

En esos puntos se repartirán ejemplares impresos de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en inglés y español y se promoverá el uso de la Línea de las Mujeres 079 opción 1 para obtener una atención directa, también en inglés, en caso de sufrir alguna agresión.

La dependencia que dirige Citlalli Hernández Mora informó ayer que estas medidas se pondrán en marcha “bajo la convicción de que todas las mujeres cabemos en la cancha”.

Se trata, explicó, de un esfuerzo interinstitucional con el gabinete de mujeres del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de “asegurar que el Estado mexicano brinde protección integral a niñas, adolescentes y mujeres en estadios, transporte y zonas turísticas de las ciudades sede”.????

La Secretaría detalló que la instalación y operación de?stands?informativos estará a cargo de personal capacitado de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) y de la Secretaría de Turismo, así como de todo el personal voluntario desplegados en territorio.

Dichos funcionarios se encargarán, entre otras cosas, de la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres y atender “cualquier caso de violencia contra las mujeres”.

Además, para garantizar “una atención directa”, se fortalecerá la difusión de la Línea de las Mujeres 079 opción 1, cuya atención estará disponible también en idioma inglés.

Esas acciones, añadió la Secretaría, se sumará a la disponibilidad permanente de los Centros LIBRE y la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres para el acompañamiento de casos.?

De acuerdo con la dependencia, y en conjunto con distintas dependencias de la Administración Pública Federal (APF), se implementarán “diversas acciones con la finalidad de capacitar en materia de prevención de la violencia de género, revisión de protocolos y habilitación de espacios para la atención conjunta”.

Dichas acciones, dijo, “permitirán consolidar una red de prevención y atención inmediata ante cualquier situación de riesgo que pudiera surgir durante el desarrollo de la justa”.

La Secretaría agregó que también se realizarán mesas de diálogo con diversas figuras del ámbito deportivo, las cuales no especificó, para abordar y erradicar la violencia de género en el sector, tanto por parte de profesionales como de la afición.

Según las autoridades organizadoras del Mundial en México, se espera la asistencia de unos cinco millones de personas extranjeras al país durante el desarrollo del campeonato que será inaugurado el próximo 11 de junio.