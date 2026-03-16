“Seguimos luchando contra los privilegios”: Sheinbaum sobre iniciativa de la reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la presidenta Claudia Sheinbaum enviar la iniciativa de reforma electoral mostró su postura sobre la disminución de presupuesto para partidos políticos, así como la forma de elegir a los plurinominales, temas sobre los que no “quitarán el dedo del renglón”.

“Seguimos luchando contra los privilegios” porque “no puede ser” que un Congreso tenga 25 posiciones, lo mismo que en otro, pero que la diferencia sean millones de pesos.

“Vamos a seguir insistiendo en que también debe haber disminución de privilegios a todos los partidos y disminución de los diputados”.

Añadió que “No se logró ahora, pero eso no quiere decir que se quite el dedo del renglón”.

Dijo que en la nueva propuesta hay acuerdo en algunos puntos como en los incluidos en el plan B “y otros en los que vamos a seguir insistiendo”.

Sobre los puntos del Partido Verde y del Trabajo, dijo “esa es su posición

Nosotros no hemos cambiado (…) Qué bueno que se envió la iniciativa porque marca” lo que piensa su administración”.

La mandataria federal se reunirá con su equipo para analizar los acuerdos con los partidos aliados y presentará la nueva iniciativa este martes.