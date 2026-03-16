Sheinbaum promete que la cuenta de apoyo que promueve AMLO para Cuba "estará fiscalizada"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la cuenta bancaria que que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador para depositar dinero para Cuba siguió la reglamentación necesaria.

La jefa del Ejecutivo Mexicano promovió que “es este llamado que hace él y hacen muchas personalidades. Es un llamado solidario al pueblo de Cuba, porque está sufriendo el pueblo de Cuba y es un sufrimiento que no tiene que ver con ellos, es un sufrimiento que tiene que ver con un aislamiento que está desde hace décadas con un bloqueo comercial y recientemente con un bloqueo de combustibles”.

Foto: Montserrat López

La mandataria mexicana evitó emitir su opinión sobre el gobierno cubano y afirmó que le corresponde a los ciudadanos cubanos decidir su gobierno, pese a que sólo hay un partido político en la isla. Incluso admitió que en el caso del gobierno de Argentina, con Javier Milei a la cabeza, sí ha dicho que no está de acuerdo con él, pero en el caso de Miguel Díaz-Canel prefirió no hacer ningún comentario.

Reiteró la promoción al llamado que hizo el exfuncionario federal tabasqueño: “Este llamado que hacen muchas personalidades incluido el presidente López Obrador para llamar a depositar en esta cuenta”.

Defendió la postura frente a las críticas que recibió López Obrador en torno a que quienes cuestionan la forma de vida de los cubanos, en la pobreza es mezquindad y lo que su gobierno y partido hacen en apoyo al mandatario cubano es solidaridad.

En cuanto a si ella hará un depósito afirmó que sí, “de manera personal” y que ya comentará de cuánto será.