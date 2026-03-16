Van 30.1 millones de vacunas contra el sarampión aplicadas: SSA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud federal (SSA) informó que ya se aplicaron más de 30.1 millones de vacunas contra el sarampión, como parte del refuerzo de la estrategia nacional para proteger a la población del brote del virus.

Hasta el pasado viernes 13, se tenían registrados 13 mil 408 casos acumulados confirmados en todo el país y 35 defunciones, según el Informe diario del brote de sarampión en México de la Dirección General de Epidemiología de la SSA.

El fallecimiento más reciente se registró en la Ciudad de México, la cual suma dos en lo que va del brote y, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud local, se investigan las causas de un tercer deceso que podría ser a causa del virus.

En un comunicado, la SSA informó que, del 1 de enero de 2025 al 13 de marzo de 2026, las instituciones que integran el Sector Salud han aplicado 30 millones 128 mil 312 vacunas contra el sarampión en todo el país.

Reiteró que, en esta estrategia, la vacunación de niñas y niños de seis meses a 12 años se mantiene como una “prioridad”, pues es el grupo que requiere mayor protección para evitar contagios y reducir las cadenas de transmisión.

Por ello, dependencia dirigida por David Kershenobich, exhortó a madres, padres y personas cuidadoras a revisar las cartillas de vacunación y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas correspondientes.

Grupos prioritarios

La Secretaría de Salud federal recordó los grupos de población prioritarios de la estrategia de vacunación:

-Niñas y niños de seis meses a 12 años que no tengan alguna dosis o requieran completar su esquema o refuerzo.

-Personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no completaron su segunda dosis, y que residen en: Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Durango, Puebla, Chihuahua, Aguascalientes, Tabasco y Sonora.

Por último, la Secretaría recordó que se puede conocer el centro de vacunación más cercano, al consultar la plataforma de internet https://dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, donde se brinda orientación gratuita.