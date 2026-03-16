“Voy a aportar de manera personal”: Brugada se suma al llamado de AMLO para apoyar a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se sumará de manera personal al llamado realizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar al pueblo de Cuba y adelantó que su administración presentará en los próximos días acciones de apoyo humanitario para dicho país.

Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina expresó su respaldo al llamado que el expresidente morenista difundió la noche del 14 de marzo, cuando convocó a realizar aportaciones a una cuenta bancaria abierta por la asociación civil Humanidad con América Latina para enviar ayuda al pueblo cubano.

Entonces agregó:

“Voy a aportar de manera personal y estoy segura de que muchas personas en esta ciudad, que es profundamente solidaria, también lo harán para respaldar al pueblo cubano ante la situación tan grave que enfrenta”.

Brugada indicó que en los próximos días el gobierno capitalino presentará acciones concretas para promover el envío de ayuda humanitaria, entre ellas campañas de donación de víveres y la instalación de centros de acopio para canalizar apoyo hacia la población de la isla.

“Este llamado tiene que ver con levantar el bloqueo económico a Cuba. No tendríamos que estar promoviendo acciones de solidaridad si se respetara plenamente el derecho internacional”, afirmó.

Las declaraciones de la dirigente local, también morenista, se producen un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum defendiera públicamente la convocatoria realizada por López Obrador y criticara las reacciones de la oposición al mensaje del exmandatario, quien pese a encontrarse retirado de la vida pública llamó a realizar aportaciones económicas para apoyar al pueblo cubano.

En ese contexto, Brugada señaló que la Ciudad de México puede contribuir con acciones de apoyo humanitario para la población cubana y reiteró su llamado a la comunidad internacional para poner fin al bloqueo económico contra la isla.