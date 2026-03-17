“Alito” Moreno se lanza contra el “Plan B” por eliminar la paridad de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, arremetió contra la propuesta de “Plan B” de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, por eliminar en el artículo 115 constitucional sobre la paridad de género.

En sus redes sociales, el también senador tricolor afirmó que eliminar el principio constitucional de paridad de género es uno de los retrocesos más graves en la historia democrática reciente de México.

"Alito” Moreno detalló que, gracias al principio de paridad de género, México logró avances históricos en la representación política de las mujeres, avance que, resaltó, no fue casualidad, sino producto de presión social, reformas constitucionales y una convicción clara de que la democracia solo es completa cuando participan todos.

“Desmantelar la paridad significa perpetuar un sistema excluyente donde las decisiones públicas se concentran en una sola visión. Significa negar la pluralidad y la justicia que exige una sociedad democrática. Eliminarla vulnera derechos políticos fundamentales y manda un mensaje profundamente machista. Un mensaje donde la igualdad puede negociarse o sacrificarse por intereses coyunturales del gobierno de Morena.

“Sin paridad se debilita la democracia. Se excluye sistemáticamente a más de la mitad de la población. Hablamos de garantizar que las mujeres participen en la toma de decisiones que afectan todos los ámbitos de la vida pública”, compartió.

El senador tricolor enfatizó que ese intento de reforma, el "Plan B", es un ataque directo a los avances constitucionales en materia de derechos humanos, y quitar la paridad de género es institucionalizar la desigualdad.

En su propuesta de reforma, los cambios al artículo 115 constitucional sobre la modificación de ayuntamientos, ya no aparece el principio de paridad de género:

“Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta Municipal, una sindicatura y de siete hasta 15 regidurías”, detalla la propuesta.