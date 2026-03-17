Apoyo a madres solteras 2026: requisitos del programa que otorga hasta 3,720 pesos

El programa entrega apoyos bimestrales a madres trabajadoras, padres solos y tutores con menores a su cargo.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de México mantiene en operación en 2026 el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, un apoyo económico dirigido a madres solteras, padres solos y tutores que tienen a su cargo menores en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con información oficial, el objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que enfrentan la ausencia temporal o permanente de uno o ambos padres, mediante la entrega de recursos económicos bimestrales.

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Datos del Inegi indican que 11% de los hogares en México son monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres, lo que incrementa las condiciones de vulnerabilidad económica y de cuidados.

Cuánto dinero da el apoyo en 2026

El programa contempla dos modalidades, siendo la principal la dirigida a madres trabajadoras.

En esta modalidad, los montos vigentes son:

1,650 pesos bimestrales para niñas y niños desde recién nacidos hasta un día antes de cumplir 4 años.

3,720 pesos bimestrales para niñas y niños con discapacidad desde recién nacidos hasta un día antes de cumplir 6 años.

El apoyo se puede otorgar hasta para tres menores por hogar, salvo en casos de nacimientos múltiples.

Los recursos se entregan de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar a la madre, padre o tutor responsable.

Quiénes pueden recibir este apoyo

El programa está dirigido a:

Madres trabajadoras

Padres solos

Tutores

Las niñas y niños deben encontrarse en situación de vulnerabilidad por la ausencia de uno o ambos padres, ya sea porque no viven en el mismo hogar o por causas como abandono o búsqueda de mejores condiciones económicas.

Además, el programa prioriza a personas que viven en zonas indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.

Requisitos para registrarse en 2026

Para acceder al apoyo, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios y presentar documentación en módulos del Bienestar:

Ser madre, padre solo o tutor de un menor de hasta 4 años (o hasta 6 años en caso de discapacidad)

Identificación oficial vigente (original y copia)

Acta de nacimiento de cada niña o niño

CURP del solicitante y del menor

Comprobante de domicilio reciente

Escrito bajo protesta donde se indique si trabaja, busca empleo o estudia

En caso de estar estudiando, se debe presentar constancia escolar.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE

Certificado médico en caso de discapacidad no visible

Otra modalidad: apoyo por orfandad materna

El programa también incluye una segunda modalidad para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna, es decir, cuando la madre ha fallecido.

En estos casos, el apoyo se otorga hasta los 23 años de edad con los siguientes montos:

830 pesos bimestrales de 0 a 15 años

1,130 pesos bimestrales de 16 a 18 años

1,240 pesos bimestrales de 19 a 23 años

Este apoyo también se entrega directamente a la persona responsable del menor o al beneficiario cuando es mayor de edad.

Cómo registrarse al programa

El registro se realiza de forma presencial en los módulos de la Secretaría de Bienestar durante los periodos de incorporación que anuncia el gobierno federal.

En el caso de orfandad materna, el trámite puede iniciarse directamente en la Delegación de Programas para el Bienestar tras el fallecimiento de la madre.

Una vez incorporadas, las personas beneficiarias reciben el apoyo de manera bimestral hasta que las niñas, niños o jóvenes alcanzan la edad límite establecida en el programa.