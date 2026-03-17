Cámara de Diputados prevé elección de consejeros del INE para el 22 de abril

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El proyecto de convocatoria para la elección de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se discutirá este miércoles en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y, según el documento, se prevé que la elección sea el 22 de abril en el Pleno.

El proyecto establece que la convocatoria se realizará el próximo 20 de marzo, y el registro de aspirantes del 23 al 25 marzo, quienes podrán entregar su documentación de manera digital.

Posteriormente, el 27 de marzo, la Secretaría General entregará al Comité Técnico de Evaluación los folios y la documentación de las personas aspirantes registradas.

La evaluación será del 28 de marzo al 17 de abril, y para el 20 de abril el Comité Técnico de Evaluación remitirá las listas de aspirantes a la Jucopo.

Según el proyecto, se prevé que para el 22 de abril se realicen las votaciones en el Pleno para elegir a los tres consejeros de INE, sin embargo, si no se llega a un acuerdo habrá insaculación en la sesión ordinaria del 28 de abril.

De no realizarse la insaculación, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitirá el 29 de abril al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las listas conformadas por el Comité Técnico de Evaluación, para que proceda a la designación mediante insaculación, de las tres consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

La elección es para relevar a Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, quienes terminan su periodo como consejeros electorales el próximo 4 de abril.