“Es un acercamiento del rey que reconocemos”: Sheinbaum sobre abusos con la llegada de españoles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Que el rey de España Felipe VI hablara de que hubo muchos abusos con la llegada de los españoles a América “es un acercamiento del rey que reconocemos”, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que no se hizo como se hubiera querido.

Sin embargo, la mandataria aún no contempla una invitación a los reyes de España. “Vamos a ver, pero sí hay que reconocer el gesto del rey”.

Insistió en que “es reconocimiento de excesos”, por el exterminio que hubo durante la llegada de los españoles, además de muchas matanzas.

La mandataria federal destacó que “en España hubo una cantidad de críticas al rey por esta declaración de la derecha española”, entre los señalamientos es que los españoles “llegaron a civilizar a los indios, que los indios de México eran unos bárbaros”.

Agregó que “hay que reconocer primero que haya ido a la exposición de mujeres indígenas y después su declaración”, pero consideró que se debe seguir trabajando en hacer visible la importancia de las grandes civilizaciones.

La presidenta consideró que con lo declarado por el Rey Felipe VI marca una diferencia con lo sucedido hace unos años cuando “ni siquiera se reconoció la carta del presidente López Obrador y hubo un enfriamiento de relaciones”.

La presidenta rechazó la idea “de que aquí eran bárbaros y allá civilizados”, cuando en México había grandes civilizaciones.