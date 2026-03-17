Familia queda atrapada en tiroteo en Amacuzac, Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- En Morelos, este martes, una familia quedó atrapada en medio de un tiroteo que dejó sin vida a dos mujeres y un hombre; en otro hecho, empresarios fueron blanco de un ataque armado, y una vivienda fue irrumpida por hombres armados que asesinaron a un padre de familia y dejaron a una menor de edad herida.

Además, en otros hechos ocurridos el mismo día, una persona trans y tres hombres fueron localizados sin vida, en una jornada que acumuló al menos seis víctimas en distintos municipios del estado.

El tiroteo que afectó a la familia ocurrió en Amacuzac. De acuerdo con fuentes policiales, la familia circulaba sobre la carretera federal Cuernavaca–Taxco, a la altura de la ex Hacienda de San Gabriel Las Palmas, cuando quedó atrapada en medio de un intercambio de disparos entre civiles armados.

Elementos de seguridad localizaron una camioneta tipo van, marca Chevrolet, color blanco, volcada y con múltiples impactos de arma de fuego. Cinco integrantes de la familia resultaron heridos; paramédicos confirmaron la muerte de dos mujeres: Ana N., de 52 años, y Má N., de 63. Tres personas más —Benjamín N., 18 años; Juan N., 55 años; y Karla N., 26 años— fueron trasladadas a un hospital, donde uno de ellos falleció minutos después de su ingreso.

Más tarde, en el poblado de Cocoyotla, municipio de Coatlán del Río, hombres armados atacaron una vivienda en la calle Melchor Ocampo. En el lugar murió un hombre, padre de familia, y su hija menor resultó lesionada.

En Cuernavaca, una persona trans fue localizada sin vida, con huellas de violencia, en la calle Antonio Ravapalacio López, colonia Lázaro Cárdenas. La víctima, de aproximadamente 25 años, vestía sudadera negra, pants azul y tenis.

En Cuautla, un hombre fue hallado calcinado tras un incendio registrado en la calle Coahuila, colonia Pablo Torres Burgos. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo tenía una sábana enredada en la cabeza.

Finalmente, en la avenida Río Mayo, colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, tres empresarios gasolineros fueron atacados por sujetos a bordo de una motocicleta. Dos de ellos resultaron heridos por impactos de bala y otro por un golpe en la cabeza. Ante la demora de los servicios de emergencia, se trasladaron por sus propios medios a un hospital.

En el lugar del ataque quedaron al menos doce casquillos percutidos y la camioneta presentaba daños visibles por impactos de bala. De manera preliminar, se informó que los agraviados se dirigían a realizar un depósito bancario.

En redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de los presuntos responsables.

A pesar de estos hechos, autoridades estatales sostienen que los indicadores de violencia en la entidad mantienen una tendencia a la baja.