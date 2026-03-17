Gobierno de Hidalgo falsea información de Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Durante la denominada “mañanera del pueblo”, que por primera vez encabezó el gobernador Julio Menchaca Salazar, el subsecretario de Protección Civil de Hidalgo, Román Bernal Diaz, intentó desmentir una publicación de Proceso sobre dos acontecimientos del 12 de marzo último: la aparición de mantas presuntamente firmadas por un grupo delictivo en la región del Altiplano y la cancelación de un evento público en el municipio de Apan, que encabezaría el mandatario estatal.

En una exposición de las supuestas “precisiones” respecto a la información, el funcionario hizo aseveraciones falsas sobre el contenido del texto publicado en el portal de Proceso.

La nota publicada en el portal de Proceso.

El subsecretario de Protección Civil afirmó que al autor de la nota, Áxel Chávez, colaborador en Hidalgo, falsamente aseveró que “la reprogramación de actividades del Ejecutivo en el Altiplano” se debía “a la aparición de presuntos mensajes delictivos”.

Acompañado de una producción que contó con un video, diapositivas y el espacio al cierre de la conferencia, el funcionario sostuvo que lo publicado por este medio fue “tendencioso” y que faltó a la verdad.

En la publicación se abordan dos hechos de interés público ocurridos el 12 de marzo, pero en ningún apartado se asevera que la cancelación del evento sea una consecuencia de las mantas. La nota expone que el gobernador tenía programada una participación en la región (la Feria de Servicios de Apan), la cual se canceló por las fuertes rachas de viento, como se menciona desde el encabezado.

El primer párrafo de la publicación dice lo siguiente: “La aparición de mantas con mensajes amenazantes, posiblemente firmadas por un grupo criminal, movilizó la mañana de este jueves a corporaciones de seguridad en Ciudad Sahagún, Tepeapulco, municipio del Altiplano hidalguense”.

El siguiente párrafo sitúa:“esta mañana, el gobernador Julio Menchaca Salazar acudiría a esa región para presidir la Feria de Servicios de Apan –a 15 kilómetros de distancia–, pero canceló su visita. El mandatario afirmó que suspendió su arribó y las actividades previstas durante la jornada debido a las fuertes rachas de viento que se han presentado desde la madrugada en el Altiplano”.

En las seis ediciones de la denominada “mañanera del pueblo”, esta es la primera ocasión en la que un funcionario se centra concretamente en un reportero, un medio de comunicación y una publicación, para acusar falsedad y supuesta mala praxis periodística.

Previo a la intervención final del subsecretario Bernal Diaz, el gobernador Julio Menchaca se retiró del recinto –la Sala del Pueblo, ubicada en el cuarto piso del Palacio de Gobierno de Hidalgo–, al argumentar que debía trasladarse al municipio de Epazoyucan, para la entrega de apoyos como parte de su programa Rutas de la Transformación.

El gobierno de Hidalgo no solicitó un derecho de réplica previamente por un supuesto error informativo.

En ningún momento la nota menciona que la causa de suspensión del evento en Apan sea la aparición de mantas.

La información refiere que los mensajes intimidatorios fueron exhibidos en diversas estructuras del municipio, lo cual generó el despliegue de las policías municipal y estatal, para retirarlos.

Preccisa que las amenazas presuntamente son firmadas por un grupo delictivo que opera el narcomenudeo, así como la posesión y venta ilegal de hidrocarburos, además de que, aunque su principal área de operación es la zona conocida como “El Triángulo Rojo”, en Puebla, también incide en la zona limítrofe con Tlaxcala e Hidalgo, donde converge en Altiplano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), ha expuesto que ejercicios en los que los gobiernos aparentemente hace una revisión a contenidos que catalogan como falsos, para hacer precisiones o ejercer réplicas, estigmatiza a periodistas y medios de comunicación, por el nivel de exposición que tienen y la diferencia entre unos y otros, lo que –siempre de acuerdo con la CIDH– puede aumentar la violencia contra ellos en un contexto de alto riesgo para el ejercicio periodístico en el país.

Asimismo, ha manifestado que los gobiernos deben estar abiertos a la fiscalización de sus actividades y que discursos que señalan y estigmatizan a la prensa contraviene las obligaciones del Estado de garantizar un entorno seguro para el ejercicio del derecho a la información.