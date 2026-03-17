Habrá pago doble de las becas “Benito Juárez” y “Jóvenes Escribiendo el Futuro”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de abril próximo comenzará la dispersión de las becas “Rita Cetina” y “Benito Juárez”, entre otras, que otorga el gobierno federal, con una inversión social de casi 34 mil millones de pesos, en beneficio de 12.8 millones de estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior.

De acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, a cargo de Julio León Trujillo, en abril, 8 millones 216 mil 801 estudiantes beneficiarios de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” recibirán el recurso equivalente al bimestre marzo–abril.

Ello representa una inversión de 13 mil 116 millones 983 mil 100 pesos, pues cada familia beneficiaria recibirá mil 900 pesos, más 700 pesos adicionales por cada hija o hijo inscrito en secundaria.

En cuanto a los beneficiarios de la Beca Universal “Benito Juárez” de Educación Media Superior, que otorga mil 900 pesos por bimestre y beneficia a cuatro millones 182 mil 525 estudiantes, se les depositará lo correspondiente a dos bimestres (enero–febrero y marzo–abril), por un monto de 3 mil 800 pesos por alumno. Ello genera una inversión social de 15 mil 893 millones 595 mil pesos.

En tanto, las personas beneficiarias de la Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, que otorga cinco mil 800 pesos por estudiante, recibirán 11 mil 600 pesos, correspondientes a dos bimestres (enero–febrero y marzo–abril).

Dicho apoyo beneficia a 425 mil 802 estudiantes de Educación Superior, con una inversión de cuatro mil 939 millones 303 mil 200 pesos.

Además, en el contexto del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Beca “Gertrudis Bocanegra” de apoyo al transporte, que otorga mil 900 pesos bimestrales por estudiante, se pagará el bimestre marzo–abril a 41 mil 887 universitarios michoacanos, con una inversión social de 79 millones 585 mil 300 pesos.

En total, la dispersión de recursos correspondientes al programa de Becas para el Bienestar se hará con una inversión social de 33 mil 949 millones 881 mil 300 pesos, en beneficio de 12 millones 825 mil 128 estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior.