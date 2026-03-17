Hombres Bienestar 2026: requisitos, fechas y cÃ³mo recibir hasta 18 mil pesos en CDMX

La incorporaciÃ³n de beneficiarios se harÃ¡ en distintos periodos de inscripciÃ³n durante 2026.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La Ciudad de MÃ©xico mantiene en 2026 el programa PensiÃ³n Hombres Bienestar de 60 a 64 aÃ±os, un apoyo econÃ³mico dirigido a hombres residentes de la capital que puede alcanzar hasta 18 mil pesos al aÃ±o. De acuerdo con las reglas de operaciÃ³n de la SecretarÃ­a de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), el monto se entrega en seis pagos bimestrales de 3 mil pesos.

Este programa forma parte de la polÃ­tica social del gobierno capitalino y estÃ¡ enfocado en hombres que aÃºn no cumplen 65 aÃ±os, edad a partir de la cual pueden acceder a la pensiÃ³n universal para adultos mayores. La incorporaciÃ³n en 2026 se realiza de forma gradual, con prioridad para quienes tienen 63 y 64 aÃ±os.

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De cuÃ¡nto es el apoyo de Hombres Bienestar en 2026

El apoyo econÃ³mico anual es de hasta 18 mil pesos por persona, siempre que el beneficiario permanezca inscrito durante todo el aÃ±o. La entrega se realiza mediante seis depÃ³sitos bimestrales de 3 mil pesos, sin carÃ¡cter retroactivo.

Las autoridades capitalinas han seÃ±alado que este programa busca reducir brechas econÃ³micas en una etapa previa al retiro, especialmente en zonas con menor nivel de ingresos.

QuiÃ©nes pueden solicitar el apoyo

Para acceder al programa en 2026, es necesario cumplir con criterios bÃ¡sicos establecidos por la SEBIEN. Entre ellos se encuentra residir en la Ciudad de MÃ©xico, tener entre 60 y 64 aÃ±os al momento del registro y no recibir un apoyo similar de manera simultÃ¡nea.

AdemÃ¡s, la incorporaciÃ³n estÃ¡ sujeta a validaciÃ³n de documentos, disponibilidad presupuestal y criterios de priorizaciÃ³n social. En este aÃ±o, el programa contempla beneficiar a mÃ¡s de 125 mil personas en la capital.

Requisitos y documentos para registrarse

La documentaciÃ³n solicitada incluye una identificaciÃ³n oficial vigente con fotografÃ­a, como credencial para votar, documentos del IMSS o ISSSTE, INAPAM, cÃ©dula profesional, cartilla militar o licencia de conducir.

TambiÃ©n se debe presentar un comprobante de domicilio reciente si la direcciÃ³n no aparece en la identificaciÃ³n. En algunos casos, las autoridades pueden solicitar el acta de nacimiento y la CURP, ademÃ¡s del llenado de la solicitud de ingreso proporcionada en los mÃ³dulos.

Hombres Bienestar 2026: puntos clave que debes conocer antes de registrarte

El apoyo total puede ser de hasta 18 mil pesos al aÃ±o

Se entrega en pagos bimestrales de 3 mil pesos

EstÃ¡ dirigido a hombres de 60 a 64 aÃ±os en CDMX

Se da prioridad a personas de 63 y 64 aÃ±os

Es necesario presentar identificaciÃ³n y comprobante de domicilio

El registro depende de convocatorias oficiales y disponibilidad

El apoyo se mantiene hasta cumplir 65 aÃ±os

No es compatible con otros apoyos similares

Fechas de Hombres Bienestar 2026

Las reglas de operaciÃ³n indican que el registro se realizarÃ¡ en distintos periodos a lo largo de 2026, aunque hasta ahora no se ha publicado un calendario general por alcaldÃ­a o por orden alfabÃ©tico.

Sin embargo, el documento oficial sÃ­ contempla jornadas de entrega del instrumento de pago para nuevas personas beneficiarias en fechas como el 29 de marzo y el 18 de junio de 2026, las cuales pueden modificarse.

QuÃ© se sabe del registro actualmente

El portal oficial del programa indica que actualmente el apoyo no se encuentra disponible para nuevos registros, por lo que el acceso dependerÃ¡ de futuras convocatorias de la SEBIEN.

Por ello, las personas interesadas deben mantenerse atentas a los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico, donde se anunciarÃ¡n las fechas de inscripciÃ³n, ubicaciÃ³n de mÃ³dulos y procedimientos actualizados para integrarse al programa durante 2026.