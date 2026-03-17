Lluvias y vientos continuarán azotando gran parte del territorio mexicano el miércoles

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las rachas de viento y las lluvias de fuertes a torrenciales, causadas por el frente frío presente, podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para esta noche de martes 17 de marzo y madrugada del miércoles, el frente frío número 41 se extiende sobre la península de Yucatán, interaccionará con una vaguada polar sobre el golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias puntuales torrenciales en zonas de Tabasco (sur) y Chiapas (norte); lluvias intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (norte y oriente) y lluvias muy fuertes en Yucatán.

La masa de aire ártico asociada al frente generará ambiente fresco a frío durante la mañana y noche en el noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana; evento de “Norte” de fuerte a intenso con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 60 a 80 km/h en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte); con oleaje elevado en las costas de dichos estados; además de mantener la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en los volcanes del centro y oriente de México.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México, en combinación con inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo; chubascos en Guanajuato, Querétaro y Michoacán, y lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco. Las lluvias mencionadas podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para mañana 18 de marzo, el frente frío 41 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el mar Caribe, interaccionará con una vaguada polar sobre el golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire ártico empezará a modificar sus características térmicas favoreciendo un ascenso de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional; sin embargo, continuará viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 kilómetros por hora en Yucatán y Quintana Roo; y de 30 a 50 km/h en Veracruz (sur), Tabasco y Campeche.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del noreste, oriente, centro y sur del país. En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (sur y suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (sur).

Valle de México

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado sin lluvia en la Ciudad de México y lluvias aisladas en el Estado de México. Viento variable de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 km/h.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Pronóstico de lluvias para mañana 18 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Michoacán.

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas para la madrugada y mañana del 18 de marzo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Querétaro.

Pronóstico de viento y oleaje para mañana 18 de marzo de 2026: