Monreal garantiza objetividad, transparencia e imparcialidad en elección de consejeros de INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que, en la elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), se garantizarán los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo.

“Garantías plenas de que seleccionemos los más profesionales, con principios de independencia, autonomía e imparcialidad. Y yo diría que, al contrario, lo que el Consejo ahora es, es un órgano equilibrado, no es del gobierno, no obedece a consignas del gobierno, al contrario.

Noticias Relacionadas Plan B de Sheinbaum plantea topes máximos de remuneraciones para consejeros del INE

“Se ha destacado porque actúan con autonomía e independencia, aún en contra del gobierno y del partido en el gobierno. Así es que yo considero que va a continuar siendo autónomo, imparcial y autónomo, y nosotros vamos a procurar porque así sea, y seleccionar los tres mejores perfiles que le garanticen al país seguir trabajando con estas características y estos principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo”, expresó.

La convocatoria para la selección de tres consejeros del INE se emitirá esta semana; posteriormente se integrará el Consejo Técnico para evaluar las solicitudes de los aspirantes, y luego la elección para relevar a Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, quienes terminan su periodo el próximo 4 de abril.