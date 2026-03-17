“Plan B” de reforma electoral no se aprobará fast track en el Senado: Mier

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, aseguró que la iniciativa de reforma electoral, llamada “plan B”, no se aprobará fast track, aunque adelantó que se discutirá antes de Semana Santa, es decir, antes del 27 de marzo.

"Va a seguir el trámite legislativo ordinario, se turnará a las comisiones, se reunirán las juntas directivas de las comisiones, elaborarán el proyecto de dictamen, va a circular con el tiempo que establece el reglamento.

"Yo espero que sea discutida, seguramente podría ser la próxima semana, lo voy a platicar", detalló.

Respecto a la postura de algunos senadores aliados, como Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de no apoyar la propuesta, Mier explicó que hablarán con él para que apoye el llamado “plan B”, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras previo rechazo a su iniciativa de reforma electoral.

"Vamos a platicar con el senador Melgar, vamos a hacer todo el trabajo político de sensibilización sobre las bondades, respetamos las reglas, una mayoría no puede aplastar un sistema estructurado por muchas décadas, lo estamos respetando, la presidenta es sensible, lo platicamos durante el fin de semana y no es la voluntad de una mayoría, es la voluntad de preservar reglas que le dan estabilidad al sistema político mexicano", indicó.

La tarde de este martes el Senado de la República recibió el “plan B” de la reforma electoral, luego de que la semana pasada la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de la presidenta Sheinbaum.