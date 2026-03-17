Plan B de Sheinbaum plantea topes máximos de remuneraciones para consejeros del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El plan B propone topes máximos de remuneraciones para consejeros del INE, de los órganos electorales locales y a los magistrados de tribunales electorales, así como la transparencia de remuneraciones de dirigentes de partidos; y la posibilidad de que mediante convenios la UIF pueda revisar el origen de recursos.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió esta nueva propuesta al Senado de la República: “Vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto” y reiteró que continuarán con la idea de quitar los privilegios.

Foto: José Manuel Jiménez

La mandataria mexicana tomó la decisión de que la elección judicial se hará en 2027 para aprovechar las elecciones intermedias que se llevarán a cabo ese año.

Las modificaciones que propone la Ejecutiva Federal es sobre la Ley General de Instituciones y Procedimientos en sus artículos.

Artículo Propuesta

31 Tope a las remuneraciones del INE (consejeros y altos funcionarios)

99 Tope a las remuneraciones OPLES (consejeros y altos funcionarios)

104 Inicio de cómputos elección federal (a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete)

116 Tope a las remuneraciones Tribunales Electorales Locales (magistrados y altos funcionarios)

192 Convenios con diversas autoridades en materia de fiscalización

192 Uso de tecnologías para la fiscalización

310 Inicio de cómputos locales (a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete)

También proponen cambios en la Ley General de Partidos Políticos en los artículos

Artículo Propuesta

30 Obligación de transparentar las remuneraciones de dirigentes de partidos

50 Obligación de los partidos de reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante sistema bancarizado

51 Tope de remuneraciones a 1,500 UMAS (salario Presidenta)

54 Prohibición de recursos ilícitos o de origen no comprobable

55 Prohibición de recursos del extranjero y aportaciones en efectivo

En cuanto a la remuneración que deban tener los consejeros del INE y los OPLES, la presidenta reprochó que “ya está en la Constitución, pero no se respeta”, dado que ya que se suman todas las remuneraciones el salario que tienen en total es mayor que el de la presidenta.

Con esta nueva propuesta, las y los consejeros, magistrados y altos funcionarios no podrán ganar más que la presidenta de México. “Se acabarán los privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores, ingresos adicionales”.

Sobre la reducción del número de regidurías, será de siete hasta un máximo de 15, dependiendo del número de población que se tenga. También, se limita a una sindicatura por municipio.

En los congresos locales, el tope presupuestal a los congresos locales del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad.

Los ahorros de la reducción de regidurías y congresos locales serán utilizados en obras de infraestructura pública de los propios municipios y estados”, informó el gobierno federal.

En el Senado de la República, se propone la reducción de gasto progresivo hasta llegar a un 15 por ciento.

También en el caso de la revocación de mandato se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, en este caso podría ser en 2027 o 2028, dependiendo del año en que se solicite.