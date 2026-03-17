Plan B

Plan B de Sheinbaum plantea topes máximos de remuneraciones para consejeros del INE

La presidenta envió la nueva propuesta al Senado, donde propone transparencia de sueldos de dirigentes de partidos y la posibilidad de que mediante convenios la UIF pueda revisar el origen de recursos.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
martes, 17 de marzo de 2026 · 09:52

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El plan B propone topes máximos de remuneraciones para consejeros del INE, de los órganos electorales locales y a los magistrados de tribunales electorales, así como la transparencia de remuneraciones de dirigentes de partidos; y la posibilidad de que mediante convenios la UIF pueda revisar el origen de recursos. 

La presidenta Claudia Sheinbaum envió esta nueva propuesta al Senado de la República: “Vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto” y reiteró que continuarán con la idea de quitar los privilegios. 

Foto: José Manuel Jiménez

La mandataria mexicana tomó la decisión de que la elección judicial se hará en 2027 para aprovechar las elecciones intermedias que se llevarán a cabo ese año.  

Las modificaciones que propone la Ejecutiva Federal es sobre la Ley General de Instituciones y Procedimientos en sus artículos. 

Artículo   Propuesta 

31                     Tope a las remuneraciones del INE (consejeros y altos funcionarios) 

99                     Tope a las remuneraciones OPLES (consejeros y altos funcionarios) 

104                   Inicio de cómputos elección federal (a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete) 

116                   Tope a las remuneraciones Tribunales Electorales Locales (magistrados y altos funcionarios) 

192                   Convenios con diversas autoridades en materia de fiscalización 

192                  Uso de tecnologías para la fiscalización 

310                 Inicio de cómputos locales (a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete) 

 

También proponen cambios en la Ley General de Partidos Políticos en los artículos  

Artículo   Propuesta 

30                    Obligación de transparentar las remuneraciones de dirigentes de partidos 

50                    Obligación de los partidos de reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante sistema bancarizado 

51                    Tope de remuneraciones a 1,500 UMAS (salario Presidenta) 

54                    Prohibición de recursos ilícitos o de origen no comprobable 

55                   Prohibición de recursos del extranjero y aportaciones en efectivo 

En cuanto a la remuneración que deban tener los consejeros del INE y los OPLES, la presidenta reprochó que “ya está en la Constitución, pero no se respeta”, dado que ya que se suman todas las remuneraciones el salario que tienen en total es mayor que el de la presidenta. 

Con esta nueva propuesta, las y los consejeros, magistrados y altos funcionarios no podrán ganar más que la presidenta de México. “Se acabarán los privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores, ingresos adicionales”. 

Sobre la reducción del número de regidurías, será de siete hasta un máximo de 15, dependiendo del número de población que se tenga. También, se limita a una sindicatura por municipio. 

En los congresos locales, el tope presupuestal a los congresos locales del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad. 

Los ahorros de la reducción de regidurías y congresos locales serán utilizados en obras de infraestructura pública de los propios municipios y estados”, informó el gobierno federal. 

En el Senado de la República, se propone la reducción de gasto progresivo hasta llegar a un 15 por ciento. 

También en el caso de la revocación de mandato se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, en este caso podría ser en 2027 o 2028, dependiendo del año en que se solicite. 

Más de
Plan B sheinbaum Reforma electoral INE

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias