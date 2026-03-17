Reportan una reducción de 30% en casos activos de sarampión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud (SSA) aseguró que en las últimas semanas se ha notado una reducción de 30% de casos activos de sarampión en el país debido al reforzamiento de la estrategia de vacunación; sin embargo, la velocidad de transmisión no ha cedido en cuatro entidades.

Según el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la dependencia, Eduardo Clark, en las últimas cinco semanas, 13.3 millones de personas en todo el país acudieron a vacunarse en kioscos, plazas públicas y centros de salud.

Durante su participación en la conferencia matutina de Palacio Nacional este martes, dijo que, gracias a ese esfuerzo, “hoy ya tenemos una reducción de casos activos de manera importante de casi 30% menos que lo que llegamos a tener hace tres o cuatro semanas”.

El funcionario comentó que el mayor número de contagios, es decir, el “pico”, se registró entre el 21 y 24 de febrero pasados.

Luego llamó a “no bajar la guardia” en la estrategia de vacunación. “Siempre puede haber sorpresas si bajamos la guardia”, advirtió.

Clark recordó que la meta del gobierno mexicano es aplicar 25 millones de dosis en 10 semanas, con un promedio de 2.5 millones de vacunas por semana. Con los 13.3 millones que llevan, presumió, más de la mitad del objetivo ya se cumplió.

Jalisco y entidades que no ceden

En la conferencia, el secretario de Salud, David Kershenobich, expuso que la vacunación masiva y las acciones focalizadas han sido claves para “contener” la propagación del virus, en particular en Jalisco, donde se concentró la mayor carga de casos en las primeras semanas del 2026.

Detalló que en esa entidad, 94% de los casos activos se concentra en seis municipios: Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y El Salto.

“No es un fenómeno generalizado en todo el estado, está focalizado y eso nos permite actuar de manera directa en las zonas de mayor riesgo”, dijo.

El funcionario explicó que en Jalisco se pasó de 647 mil dosis aplicadas en 2025 a más de 2.1 millones en 2026. También se intervino en 37 escuelas con casos confirmados, con la aplicación de esquemas completos de vacunación y cercos sanitarios en las comunidades.

Y celebró: “El brote en Jalisco muestra una clara tendencia a la baja; la reducción responde al incremento en la cobertura de vacunación”.

Sin embargo, el subsecretario Eduardo Clark, reconoció que, de las 11 entidades donde se reforzó la vacunación, en cuatro no han cedido los contagios: Sonora, Durango, Puebla y Quintana Roo.

En esos estados, añadió, seguirán con la estrategia de vacunación reforzada: “La tendencia es favorable, pero sostenerla es una responsabilidad compartida. Vacunarse es proteger la salud individual y colectiva de México”.

Por último, las autoridades llamaron a la población a acudir a los puntos de inmunización para obtener la dosis correspondiente, en particular, para dos grupos:

Niñas y niños de seis meses a 12 años

Personas de 13 a 49 años que no cuenten con esquema completo.

Según el más reciente Informe Diario de Sarampión en México, al viernes 13 de marzo se tenían registrados 13 mil 408 casos acumulados confirmados en todo el país y 35 defunciones.