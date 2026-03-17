Sergio Mayer ya pidió regresar a la Cámara de Diputados tras su paso por “La Casa de los Famosos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras solicitar licencia para participar en el reality show “La Casa de los Famosos”, Sergio Mayer solicitó su reincorporación como diputado federal, dio a conocer el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Mayer presentó su solicitud de licencia el 11 de febrero de 2026 y el Pleno la aprobó posteriormente por tiempo indefinido.

Monreal detalló que a él no le compete la reincorporación de Mayer a la bancada, ya que no depende “voluntades políticas”, sino de sus derechos políticos, esto pese a que el pasado 25 de febrero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió los derechos partidarios por solicitar licencia para participar en “La Casa de los Famosos”.

“Bueno, Sergio Mayer, de acuerdo con la ley, no es un asunto de voluntad política ni tampoco es un asunto de simpatía personal o antipatía personal. Él tiene los derechos. Creo que ya presentó su reincorporación.

“El viernes pasado, por escrito, solicitó su reincorporación a la Cámara de Diputados y es un asunto que sólo a él le compete”, explicó.

El diputado morenista enfatizó que tuvo buena opinión de Luis Morales Flores, suplente de Mayer, ya que no faltó a ninguna sesión en la que participó en los 20 días de su trabajo legislativo.

“Yo tengo una buena opinión de Luis, el que era suplente, los 15 o 20 días que trabajó, lo hizo muy bien, con disciplina, con dedicación, a todas las sesiones participó y estuvo presente. No faltó a ninguna de sus convocatorias o de las convocatorias al que lo invitaron y lo convocaron. Entonces, yo tengo una buena opinión de Luis, hizo bien su trabajo, pero ahí no puedo hacer nada cuando el diputado solicita su reincorporación”, expresó.

Sergio Mayer permaneció 20 días dentro de “La Casa de los Famosos”. Su participación comenzó el 17 de febrero y terminó el 9 de marzo, cuando fue eliminado durante la tercera gala de expulsión del programa.