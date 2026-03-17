Sheinbaum propone que México reciba partidos de Irán en el Mundial 2026

Sheinbaum. La presidenta durante la conferencia de este martes en Palacio Nacional. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México está en disposición de permitir que los partidos de la selección de Irán contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto se realicen en territorio nacional.

La declaración ocurre en medio de las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos. Tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, el presidente Donald Trump aseguró que la selección iraní es "bienvenida" al Mundial, pero sugirió que no participe "por su propia seguridad".

“Si es factible, porque iban a ir a Estados Unidos, si pueden realizar el torneo aquí en México, se está viendo y en su momento lo informaremos. México tiene relación con todos los países del mundo, vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí se informaría”, dijo durante la conferencia matutina.

De acuerdo con la embajada iraní en México, las autoridades deportivas han solicitado la intervención de la FIFA para garantizar su participación en la Copa del Mundo, proponiendo a México como sede alternativa.

"México tiene relación con todos los países del mundo. Entonces, vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí pues se informaría", afirmó.

Irán forma parte del grupo G y tiene programados sus encuentros iniciales en ciudades estadunidenses como Inglewood (California) y Seattle (Washington).