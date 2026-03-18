Agreden a huelguistas de la planta llantera Tornel en Tultitlán; hay cuatro heridos y dos detenidos

TULTITLÁN, Edomex. (apro).- Cuatro lesionados y dos detenidos arrojó una agresión con armas de fuego y elementos contundentes a un grupo de huelguistas de la planta llantera Tornel planta 5, ubicada en el municipio de Tultitlán.

Los empleados, quienes se encuentran de brazos caídos desde el pasado 23 de febrero en exigencia del pago de prestaciones y mejoras laborales asentadas en el Contrato Ley de trabajo, acusan que fueron atacados por un grupo de choque.

La agresión a la planta localizada sobre la avenida José López Portillo, en la colonia Cosem, ocurrió a alrededor de las 4:30 horas de este miércoles, mientras los trabajadores de guardia se encontraban dispuestos a la entrada del inmueble.

A las instalaciones de la fábrica, según lo refirieron, llegaron unos 60 hombres a bordo de varios vehículos, entre ellos una camioneta Ford Lobo y otra Suburban, un Ibiza, una combi viajera y un Chevy gris.

Narraron que los sujetos se encontraban armados con piedras, armas blancas y armas de fuego, quienes confrontaron de forma directa a los huelguistas y realizaron disparos. El saldo de la trifulca fue de cuatro lesionados: dos por impacto de bala y otros dos por golpes.

Fuentes de la Fiscalía mexiquense confirmaron la detención de dos personas que, de entrada, serán investigadas por el delito de lesiones provocadas por arma de fuego.

Los empleados levantaron la bandera rojinegra desde el pasado 23 de febrero, en exigencia de respeto al contrato laboral por parte de la empresa, quien, acusaron, no ha disminuido la jornada a 40 horas semanales, incumple con el pago de aguinaldo equivalente a 44 días de trabajo, seguridad social y prima vacacional.

“No pedimos nada fuera de la ley; exigimos condiciones de trabajo justas y el respeto que como trabajadores nos hemos ganado con años de esfuerzo”, expusieron.

Los huelguistas indicaron que el ataque no los detendrá, seguirán en pie de lucha y se mantendrán atentos a la evolución de los compañeros heridos, quienes fueron trasladados a los hospitales de la zona para su atención. Uno de ellos, incluso requerirá intervención quirúrgica.