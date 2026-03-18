Así puedes hacer tu registro para entrar al bachillerato mediante el programa “Mi derecho, mi lugar”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este martes 17 abrió el registro para el proceso de asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 2026 para los estudiantes que cursan el tercer año de secundaria o que ya la terminaron y quieren continuar en el Bachillerato Nacional.

Se trata del programa “Mi derecho, mi lugar” que, desde el año pasado, sustituyó al examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems). Esa fue una de las principales promesas de campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para aplicar en la Ciudad de México y 22 municipios del Estado de México y atender el problema de los llamados “rechazados”.

En su cuenta de X, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, difundió un video en el que anunció el inicio del registro así: “¿Hacer examen para la prepa? Como tu ex, eso ya quedó en el pasado… Tú ya tienes tu lugar asegurado en la preparatoria cerca de tu casa”.

https://x.com/mario_delgado/status/2033704483813802279?s=48&t=j9CWJVfli2FdLq0WDjeeHg

Según datos de la SEP, en su primera edición, en 2025, el proceso “Mi derecho, mi lugar” tuvo como resultado que 98% de los aspirantes se quedaran entre su primera y tercera opción de plantel, además de que ocho de cada 10 se inscribieron a plateles situados a menos de siete kilómetros de distancia de su casa.

El registro

De acuerdo con la SEP, el proceso de registro estará abierto desde hoy, 17 de marzo, hasta el 14 de abril en el sitio de internet oficial miderechomilugar.gob.mx.

Para realizarlo, los estudiantes interesados deben contar con los siguientes requisitos:

CURP

Cuenta Llave MX, que se puede obtener en el portal www.llave.gob.mx.

Un correo electrónico

Un número de contacto

En el sitio de internet ya están disponibles el instructivo de registro, los catálogos de las escuelas y la información de los requisitos de cada institución educativa participante.

Las modalidades

Como quedó establecido desde el 2025, el proceso contempla tres modalidades de participación:

1- Acceso directo sin examen. Se pueden seleccionar de cinco a 10 opciones educativas de acceso directo.

2- Ingreso con examen para planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se pueden seleccionar hasta cinco planteles de cada institución

3- Modalidad mixta, pues combina las dos opciones anteriores. Se pueden seleccionar de cinco a 10 opciones por cada modalidad.

Al momento de hacer el registro, los aspirantes deben validar sus datos personales, contestar una encuesta y ordenar las opciones educativas con base en su preferencia. Ese último criterio será clave en la asignación de lugares.

Examen IPN, UNAM y resultados

En el proceso, quienes quieran presentar examen para el IPN o la UNAM deberán ingresar al portal entre el 18 y el 22 de mayo para conocer los procedimientos específicos de ambas instituciones y acudir a la toma de fotografía en la fecha que le sea indicada en su solicitud de registro.

Los resultados del proceso se publicarán el martes 18 de agosto de 2026 en la Gaceta Electrónica de Resultados, que estará disponible en el mismo portal oficial de miderechomilugar.gob.mx.

Según el proceso, habrá un periodo de registro, asignación y atención de aspirantes extemporáneos del 19 al 26 de agosto próximos, así como de atención de aspirantes sin certificado del 19 al 28 de agosto.

La convocatoria y las escuelas participantes de pueden consultar en el siguiente sitio de internet:

https://val-portal-miderecho-milugar.infotec.mx/wp-content/uploads/2026/02/CONVOCATORIA-2026.pdf