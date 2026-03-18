CNTE inicia paro nacional de 72 horas y marcha para exigir aumento salarial y mejoras laborales (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como lo anunciaron hace cuatro meses, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresaron a las calles de la Ciudad de México para exigir al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el cumplimiento de sus demandas laborales.

Con una mega marcha en el centro de la capital y un paro nacional de 72 horas que incluye un plantón en el Zócalo, insistirán en la abrogación de la Ley General del ISSSTE del 2007, así como la cancelación de la reforma educativa que llaman “Peña-AMLO”, entre otras demandas.

También demandarán un aumento salarial de 100%, mejores condiciones laborales, la reanudación del diálogo directo con la presidenta Sheinbaum Pardo.

Entre las manifestaciones se prevé que los maestros acudan a protestar frente a algunas embajadas, entre ellas, la de Estados Unidos.

Desde temprana hora, este miércoles 18, decenas de maestros de la Sección 22 de la CNTE, así como de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y otras entidades comenzaron a instalar sus casas de campaña en la principal plaza pública del país.

Los maestros ocuparon el sitio donde hace apenas tres días se rompió el Récord Guinness de la clase de fútbol más grande del mundo, como parte de la fiebre de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Al mismo tiempo, otras decenas de profesores disidentes comenzaron a llegar en autobuses foráneos a las inmediaciones de la columna del Ángel de la Independencia, desde donde partirán en marcha hacia la principal plaza pública del país.

Ante el anuncio de las protestas del magisterio disidente, las autoridades instalaron vallas metálicas en distintas calles del Centro Histórico para evitar posibles actos violentos. En tanto, policías de Tránsito realizan los cortes viales correspondientes.

El 14 de noviembre del 2025, la CNTE levantó el paro nacional de 48 horas y el plantón que instaló en el Zócalo capitalino y las inmediaciones de la Cámara de Diputados, luego de no obtener respuesta del gobierno de Sheinbaum Pardo. Un día antes, integrantes de la Coordinadora fueron replegados con violencia y gas de extintores cuando intentaron manifestarse en los alrededores de Palacio Nacional.

En esa ocasión, reiteraron su intención de regresar a la CDMX en el 2026 con acciones más radicales, entre las que mencionaron el paro nacional de 72 horas, bloqueos en aeropuertos y hasta boicot de las actividades del Mundial de Futbol 2026.