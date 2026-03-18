Con la 4T los bancos se hicieron más ricos de lo que fueron en los sexenios del PRIAN

Sheinbaum y López Obrador. Sus gobiernos, los más rentables para la banca . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Hace apenas un año, en el lujoso y calculado complejo turístico de Vidanta, en Nayarit, la primera presidenta en la historia del país se presentó ante uno de los auditorios más poderosos de México: la banca.

En aquella 88 Convención Bancaria, Claudia Sheinbaum Pardo sonrió, prometió estabilidad y, al mismo tiempo, pidió respaldo. Ahí, el gobierno que se define como heredero de la izquierda, dialogó con el corazón del sistema financiero. Un año después los números muestran que aquel encuentro no fue casualidad.

El primer año de su administración, 2025, se convirtió en el de mayores ganancias para la banca en los gobiernos federales del siglo XXI consolidando la tendencia que ya se había delineado con Andrés Manuel López Obrador.

Se confirmó que los gobiernos autodenominados como de izquierda han terminado siendo, paradójicamente, los más rentables para el sector financiero.

De acuerdo con la base de datos elaborada por Proceso, construida a partir de cifras oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y ajustadas por inflación con base en 2025 para medir su valor real, en el primer año del gobierno de Sheinbaum los bancos que operan en México, entre ellos BBVA, Banorte y HSBC México, obtuvieron ganancias por 304.4 mil millones de pesos. Nunca antes el sistema bancario había alcanzado una cifra de esa magnitud.

El dato pesa más porque ocurrió en un momento en el que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al sistema financiero mexicano por narcolavado, pero la tensión internacional no opacó su momento más rentable.

Además, el segundo mejor arranque sexenal para los bancos corresponde al primer año del gobierno de López Obrador, cuando en 2019 las ganancias sumaron 221.2 mil millones de pesos.

En tercer lugar aparece el priista Enrique Peña Nieto, con 178.8 mil millones de pesos en 2013. Más abajo se ubica el panista Felipe Calderón Hinojosa, cuyo primer año completo dejó utilidades por 174.8 mil millones de pesos en 2007.

Peña Nieto, el tercer mejor presidente para los bancos. Foto: Miguel Dimayuga

Al final de la lista aparece otro gobierno panista, el de Vicente Fox Quesada, con 32.7 mil millones de pesos en 2001.

Una relación llena de ganancias

Si la mirada se amplía más allá del primer año y se observa el conjunto del sexenio, la tendencia pesa más.

Al sumar los años que abarca el llamado primer piso de la Cuarta Transformación, el que prometió “primero los pobres”, el sistema bancario registra el mayor monto acumulado de ganancias cuando se compara con el primer gobierno de los sexenios previos del PAN y del PRI.

Los cálculos, nuevamente, están deflactados para reflejar pesos reales y evitar distorsiones inflacionarias.

Durante el gobierno de López Obrador, entre 2019 y 2024, los bancos en México acumularon ganancias por 1.4 billones de pesos.

En el sexenio de Peña Nieto, el lapso de 2013 a 2018, las ganancias bancarias alcanzaron 1 billón de pesos.

Mientras que en el periodo de Vicente Fox, entre 2001 y 2006, la banca obtuvo 521.7 mil millones de pesos.

Calderón. Utilidades para las firmas financieras. Foto: Miguel Dimayuga

La comparación histórica termina por colocar a la banca como uno de los grandes ganadores de las administraciones federales de Morena.