Del problema ambiental a recurso energético: el plan con el sargazo en playas mexicanas

El sargazo en el Caribe mexicano impulsa proyectos para su transformación en energía.. Foto: @PlayaRiviera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El gobierno de México, en coordinación con instituciones académicas y organismos internacionales, desarrolla proyectos para transformar el sargazo que llega a las costas del Caribe en energía y otros productos. La estrategia busca atender el impacto ambiental de esta macroalga y, al mismo tiempo, aprovecharla como recurso.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informó en un comunicado que el país impulsa un enfoque de economía circular para el manejo del sargazo, con el objetivo de convertirlo en una oportunidad de desarrollo, de acuerdo con información publicada en su portal oficial.

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De acuerdo con los “Lineamientos técnicos para la atención del sargazo”, elaborados por SEMARNAT y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en 2021, el manejo del alga contempla su recolección, tratamiento y aprovechamiento en diferentes procesos productivos.

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Qué se sabe del uso del sargazo como energía en México

El sargazo es una macroalga que llega de forma masiva al Caribe mexicano impulsada por corrientes oceánicas

que llega de forma masiva al Caribe mexicano impulsada por corrientes oceánicas SEMARNAT señala en sus lineamientos técnicos (2021) que su manejo incluye recolección, tratamiento y aprovechamiento

El Instituto Politécnico Nacional informó en 2019 que el sargazo puede generar biogás mediante digestión anaerobia

mediante digestión anaerobia El biogás puede utilizarse para producir electricidad o calor en sistemas controlados, según investigaciones del IPN

o calor en sistemas controlados, según investigaciones del IPN El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) mantiene líneas de investigación sobre biocombustibles derivados del sargazo

Los estudios consideran factores como salinidad, presencia de metales y costos de procesamiento, de acuerdo con documentos técnicos oficiales

México participa en coordinación regional para atender el fenómeno , según comunicados de SEMARNAT

, según comunicados de SEMARNAT El aprovechamiento energético busca reducir impactos ambientales y generar alternativas productivas en zonas costeras

Proyectos científicos exploran la generación de biogás

Instituciones públicas han desarrollado investigaciones para utilizar el sargazo como materia prima en la generación de energía. El Instituto Politécnico Nacional informó en un comunicado publicado en 2019 que esta macroalga puede emplearse en procesos de digestión anaerobia para producir biogás, compuesto principalmente por metano.

Este biogás puede ser utilizado para generar electricidad o calor en instalaciones específicas. El IPN detalló que el proceso consiste en descomponer la materia orgánica en ausencia de oxígeno, lo que permite aprovechar el contenido energético del sargazo.

Por su parte, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) reúne información y proyectos de investigación relacionados con el aprovechamiento del sargazo, incluyendo su uso en biocombustibles, según su plataforma de recursos especializada.

Estrategia oficial busca integrar recolección y valorización

Las autoridades federales han señalado que el aprovechamiento del sargazo forma parte de una estrategia integral que incluye su contención en el mar, recolección en playas y procesamiento en centros especializados.

SEMARNAT indicó en su comunicado sobre coordinación regional que el manejo del sargazo requiere acciones conjuntas entre países del Caribe, con el objetivo de compartir información y desarrollar soluciones comunes.

El enfoque de economía circular, señalado por la dependencia federal, busca reducir los impactos ambientales del sargazo y generar valor a partir de su uso en sectores como energía, agricultura e industria.

Retos técnicos en el uso energético del sargazo

Los estudios científicos identifican diversos desafíos para convertir el sargazo en energía. Entre ellos se encuentra su alto contenido de sal, que puede interferir en los procesos de transformación y afectar la eficiencia de los sistemas.

Además, la presencia de metales y otros compuestos requiere tratamientos previos antes de su uso en procesos industriales, de acuerdo con los lineamientos técnicos publicados por SEMARNAT y el INECC.

Otro de los retos es la variabilidad en la llegada del sargazo a las costas, lo que complica la planificación de proyectos que requieren suministro constante de materia prima.

Cooperación internacional y monitoreo del fenómeno

El arribo de sargazo es monitoreado mediante sistemas de observación que permiten prever su llegada a las costas. Esta información es utilizada por autoridades para planificar acciones de contención y recolección.

México participa en iniciativas de cooperación internacional para el manejo del sargazo, según informó SEMARNAT en su comunicado sobre coordinación regional, donde se establece la colaboración con otros países del Caribe.