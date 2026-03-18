Fernández Noroña renuncia al Comité Editorial del Senado; “no recibimos presupuesto”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El morenista Gerardo Fernández Noroña hizo pública su renuncia al Comité Editorial del Senado debido a que, afirmó, no recibió presupuesto para imprimir obras literarias ni para un volante.

Fernández Noroña dijo a medios de comunicación en el Senado que decidió dejar esa responsabilidad, que ni siquiera es honorífica y no tiene ninguna función dentro del recinto legislativo.

“El 12 de noviembre del año pasado renuncié al consejo editorial de la Cámara de Senadores porque no recibimos presupuesto ni para imprimir un volante. A la fecha sigo sin recibir un solo centavo para poder hacer la labor editorial de la Cámara de Senadores”, explicó.

“Ya decidí hacerla pública, yo creo que no tiene sentido mantenerme al frente de esa responsabilidad, que no es ni siquiera honorífica, no tiene ninguna función, ¿no? Yo me imagino que no van a producir libros en esta legislatura”, detalló.

El senador también compartió el acuse de su renuncia que presentó el 12 de noviembre del 2025 al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López.

“Estimado Compañero, al día de hoy, 12 de noviembre de 2025, el Consejo Editorial de esta Cámara, instalado desde el 19 de febrero de 2025, no ha recibido un centavo partido por la mitad de presupuesto, a punto de culminar este 2025, lo cual es injustificable. Por consiguiente, después de un inicio con muchas expectativas, el Consejo Editorial no ha tenido recursos para imprimir ni un volante u octavilla”, dice la carta.

“Así las cosas, me veo en la ineludible obligación de presentar mi renuncia como presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Senadores”, detalla el documento.