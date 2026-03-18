FGR se encargará del peritaje por incendio en Dos Bocas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el miércoles 18 de marzo de 2026. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Por la pérdida de cinco vidas en el incendio afuera de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre quienes murieron está un trabajador de Pemex y cuatro de otra empresa.

“Fue en la parte exterior de la refinería, hacia el puerto”, expuso y “como hubo pérdida de vidas humanas, entra la FGR, tienen que hacer el peritaje de qué fue lo que provocó el incendio”.

Indicó que uno de los elementos que toman en cuenta en la investigación es que “hubo lluvia muy intensa y parece, repito, que hubo un derrame de cárcamos de hidrocarburos y con la lluvia parece que se provocó un incendio”, pero pidió esperar al peritaje para definir la causa.

La jefa del Ejecutivo Federal informó que el martes 17 se trasladó el director de Refinación de Pemex “a la zona para poder ayudar a la gente”.

También hay otros funcionarios de Pemex “ayudando a las familias que perdieron a un ser querido”, además de los peritajes e investigaciones que la empresa pública debe hacer por su cuenta para conocer las causas del incendio.

La refinería de Dos Bocas, dijo, opera al 100 por ciento y reiteró que el hecho sucedió afuera de las instalaciones.

En cuanto a la reubicación de la escuela que está cercana a esta refinería que emite contaminantes, la presidenta informó que se hizo un dictamen técnico, que concluyó que la escuela no tendría afectaciones y no es necesaria su reubicación.

La institución educativa, dijo, queda “completamente del otro lado... Se hizo un dictamen técnico de las afectaciones que pudiera tener y salió que no se requiere reubicar”.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum solicitó a las autoridades y apoyo de Pemex para que se busque una nueva dirección para el plantel, dadas las preocupaciones de las madres y padres de familia, “aun cuando hay todos los dictámenes de que no está en riesgo”, reiteró.