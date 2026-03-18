Hackean correo electrónico y redes sociales del corresponsal de Proceso en Washington

En la imagen, el mensaje apócrifo enviado a nombre del corresponsal de Proceso en Washington tras el hackeo de su correo y redes sociales. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El correo electrónico y las cuentas de redes sociales del corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, fueron hackeadas y empezaron a ser usadas para presuntos fraudes electrónicos.

Al mediodía de este miércoles Esquivel recibió un correo sospechoso en su cuenta de Google y de inmediato quedó inhabilitado el acceso a su información. Horas después se empezó a distribuir a su nombre invitaciones para participar en una conferencia sobre inversiones en criptomonedas mediante el fondo BlackRock y la firma de valores en internet Ripple.

Corresponsal de Proceso en la capital estadunidense desde hace dos décadas, Esquivel es autor de diversos libros sobre narcotráfico en México y Estados Unidos y está acreditado como periodista mexicano ante la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos.

El correo electrónico intervenido de Esquivel es el que está registrado ante la Casa Blanca, el Departamento de Estado, los Departamentos de Justicia, Tesoro y Seguridad Interior, entre otras agencias y dependencias federales de ese país.

Proceso y Jesús Esquivel se deslindan del uso malintencionado de sus cuentas, en tanto la firma tecnológica y las autoridades aclaran la intrusión.