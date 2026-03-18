Jueza de NY ordena iniciar el juicio contra TV Azteca por incumplir el pago de bonos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cuenta regresiva ya empezó para que arranque el juicio sumario que tendrá lugar en Nueva York entre TV Azteca, la televisora del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, y un grupo de acreedores que le reclama desde agosto de 2022 el pago de 400 millones de dólares más los intereses derivados de la emisión de bonos, por un monto que rebasa 480 millones de dólares.

En una resolución dada a conocer ayer, la jueza Barbara Moses validó la pretensión de los acreedores, representados por el Bank of New York Mellon, de iniciar pronto el juicio contra TV Azteca, y la magistrada dio a las partes una hoja de ruta para entregar sus alegatos hasta el próximo 1 de julio, para poder empezar el juicio en una fecha posterior, después de cerca de cinco años de incumplimiento de pagos de la televisora, que desplegó tácticas dilatorias para obstaculizar el proceso legal en Nueva York.

Después de estipular que el incumplimiento en el pago de los bonos de TV Azteca “no está en discusión”, la jueza Moses desechó todos los argumentos presentados por TV Azteca, incluyendo el reclamo de que los acreedores buscan beneficiarse con ganancias de “usureros” –un calificativo que se ha empleado durante décadas para definir a Ricardo Salinas Pliego y el modelo económico de las tiendas Elektra–, dado que compraron las deudas de TV Azteca con descuentos y pretenden cobrar los bonos e intereses superiores a su valor original.

Entre las tácticas dilatorias utilizadas por TV Azteca para alargar el proceso legal destacó la obtención de suspensiones judiciales en la Ciudad de México, que presentó ante la justicia de Estados Unidos para evitar el pago de los bonos, que dejó de reembolsar en 2020 y que vencieron en 2024; las suspensiones sirvieron a la televisora del Ajusco hasta que un juez las declaró inválidas en noviembre pasado.

Durante el proceso judicial, el Bank of New York Mellon pidió que el juicio iniciara pronto, bajo el entendimiento de que el caso era simple dado que TV Azteca no había pagado lo que se había comprometido a reembolsar; la televisora, por su parte, indicó al juez su intención de presentar mucha documentación –incluyendo internacional–, que incluirían procedimientos para identificar a los tenedores de los bonos, sobre todo a los dos principales, dos compañías de papel llamadas Cyrus Capital Partners LP y Contrarian Capital Management, LLP.

TV Azteca argumentó, entre otros, que los acreedores están “conspirando con el gobierno de México y cabildeando contra (TV Azteca) y que (TV Azteca) sea sujeto a pagos significantes de impuestos” –en referencia a los más de 10 mil millones de pesos que la televisora pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a finales de enero--, y apuntó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusó de realizar “declaraciones públicas sin fundamento para atacar, despreciar o difamar al Sr. Salinas Pliego o Grupo Salinas”.