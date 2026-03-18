La Suprema Corte da vía libre para que reduzcan la condena a asesino de perros rescatistas

Un homenaje a Tango y Athos, los dos perros que murieron tras ser envenenados. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el amparo con el que Vicente Patiño Albarrán podría obtener una reducción de su condena de 10 años 6 meses de prisión por envenenar a tres perros rescatistas y provocar la muerte de dos de ellos.

Este miércoles, por unanimidad, el Pleno de la Corte desechó el recurso de revisión tramitado por el paramédico Edgar Martínez Olguín, dueño de Athos, Tango y Balam, quienes recibían entrenamiento en la Cruz Roja de Querétaro en el año 2021 hasta que fueron envenenados por Patiño Albarrán.

El paramédico impugnó la sentencia de amparo dictada el 30 de octubre de 2025 por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en la cual se ordenó dejar sin efectos la condena de 10 años y 6 meses de prisión impuesta a Patiño, así como el pago de más de 2 millones de pesos por concepto de reparación del daño.

A propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, la Corte desechó el recurso de revisión por considerar que no existe un tema de constitucionalidad que justifique la intervención del Máximo Tribunal.

En el amparo, el Colegiado ordenó al juez de Querétaro dictar una nueva resolución en la que no considere que Athos, Tango y Balam eran perros rescatistas, porque su dueño no lucraba con esta actividad, sino que lo hacía de manera altruista y voluntaria.

Esto podría abrir la posibilidad a que Patiño Albarrán, quien envenenó a los perros con una salchicha, enfrente una condena de cuatro años de cárcel conmutable por un pago de 10 mil pesos y que el monto de la reparación del daño, originalmente de 2 millones 145 mil 479 pesos, sea reducido considerablemente.