Lluvias, viento y calor: el pronóstico del clima para el 19 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Se pronostica que para el 19 de marzo del presente el territorio mexicano tendrá lluvias, vientos y un alza en las temperaturas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para la noche y madrugada del jueves, una vaguada en altura sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco, Chiapas y Quintana Roo; intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán, y lluvias aisladas en Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Michoacán.

La masa de aire ártico asociada al frente número 41 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.

El SMN monitorea los efectos de la onda de calor que iniciará en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h en Yucatán y Quintana Roo; y de 30 a 50 km/h en Veracruz, Tabasco y Campeche.

Para mañana, canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical, además del ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas, e intervalo de chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Así mismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte del territorio nacional, además de generar el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (norte), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa y Nayarit (norte y sur).

Así mismo, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste).

Valle de México

Por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en zonas del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Pronóstico de lluvias para mañana 19 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tabasco y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas para el 19 de marzo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de viento y oleaje para mañana 19 de marzo: