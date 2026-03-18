Manuel Velasco destapa a aspirantes del PVEM para gubernaturas en elecciones del 2027

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco durante una conferencia de prensa en la Cámara alta, el miércoles 18 de marzo de 2026. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, destapó a los aspirantes de sus partidos para las elecciones intermedias del 2027, además pidió al partido morenistas respetar los acuerdos.

En conferencia de prensa, el senador del PVEM detalló que son 11 sus propuestas para contender en las elecciones del 2027; entre los mencionados se encuentran:

La senadora Karen Castrejo por Guerrero; la senadora Jazmín Bugarín por Nayarit; la senadora Ruth González Silva por San Luis Potosí; el senador Waldo Fernández por Nuevo León; el senador Virgilo Mendoza Amezcua por Colima, el diputado Carlos Puente por Zacatecas, el diputado Ricardo Astidillo por Querétaro; el diputado Ernesto Núñez por Michoacán; el diputado Ricardo Madrid por Sinaloa; el diputado Manuel Cota por Baja California Sur y el diputado local Jorge Ramos, por Baja California.

“Entonces, lo que nosotros hemos pedido es que se permita que nuestras candidatas y candidatos participen en la encuesta y que no vaya a pasar, como lamentablemente pasó en Veracruz, donde hubo algunos municipios donde candidatos de nosotros participaron en la encuesta, ganaron la encuesta y luego ya no les permitieron encabezar la alianza”, apuntó.

El senador afirmó que, aunque todavía no comienzan las mesas de diálogo para la alianza, espera que sus propuestas sean tomadas en cuenta y reafirmó que están trabajando para que la unión de los tres partidos se mantenga rumbo al 2027.