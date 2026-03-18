Pemex crea la Comisión Consultiva del Petróleo que será presidida por Cuauhtémoc Cárdenas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la conmemoración del 88 aniversario de la expropiación petrolera, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, anunció la instalación de la Comisión Consultiva del Petróleo, que será presidida por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este anuncio y la presencia de Cárdenas, “por muchas razones: la primera, por ser 18 de marzo, y él no es sólo hijo del general. sino que toda su vida se ha dedicado a luchar por la soberanía estratégica”.

Agregó que él debió ser “el presidente de la República en 1988, pero ese fraude electoral nos arrebató esa posibilidad… Gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y además por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y Petróleos Mexicanos, a todas y a todos”.

La Comisión Consultiva del Petróleo estará orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos, y deberá dar opiniones y recomendaciones con el objetivo de que se tomen decisiones en la industria.

La invitación a Cárdenas se debió a la experiencia, trayectoria, liderazgo y nacionalismo que consideran se ha demostrado por décadas.

En el evento desde Pueblo Viejo, Veracruz, la secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó que se ha logrado la estabilización en la producción de petróleo, así como la recuperación en refinación.

Agregó que han sido “resultados tangibles como el incremento del 100 por ciento en la refinación de petrolíferos a comparación de 2018; la reducción de la deuda de Pemex en 19 por ciento entre 2018 y 2025; la rehabilitación de los complejos petroquímicos”.

También habló de la estabilización del precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, dada la renovación del acuerdo voluntario con los empresarios del sector.

La presidenta aseguró que “el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía. En nuestro sexenio, como nos comprometimos, tenemos grandes objetivos: uno, seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas”.

Busca garantizar la soberanía energética de México, con un avance con menor impacto ambiental. “Tenemos claro que garantizar la producción de energía que requiere el país, significa fortalecer la soberanía”.

Aseguró que se ha reducido significativamente la importación de gasolinas por la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, así como por la adquisición de la refinería Deer Park, y la rehabilitación de las otras seis refinerías.

“Seguimos importando 75 por ciento del gas natural que consumimos. Este combustible hace funcionar las plantas de generación eléctrica y nuestras fábricas. Por ello, el llamado para avanzar en la soberanía energética adquiere una enorme relevancia cada día, en estos momentos significa avanzar en la soberanía energética, aumentar la producción nacional de gas natural, que es el siguiente objetivo y las fuentes renovables de energía”.

También aseguró que su administración seguirá con la promoción del desarrollo de las fuentes renovables de energía.