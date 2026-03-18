SCJN atrae caso de huachicol fiscal por 173 mdp contra el empresario Edgar Marín Meza

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de huachicol fiscal que la Federación tiene contra el empresario Edgar Marín Meza Moreno, cuya suerte principal se calcula en 173 millones de pesos por la venta en el mercado negro de 21.5 millones de litros de diésel.

Por unanimidad el Pleno aceptó analizar si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede representar a la Federación en delitos de contrabando para impugnar la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito en la que fue revocada vinculación a proceso del empresario por el delito de contrabando.

En su resolución el Colegiado indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra Meza Moreno sin dar intervención a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), pese a que desde el año 2022 asumió todas las funciones en materia aduanera que antes tenía el SAT.

El SAT tramitó un amparo contra la resolución del Colegiado de Apelación, mismo que fue admitido a trámite, contra esa decisión, el empresario Meza Moreno tramitó un recurso de queja que fue el que llegó a la Suprema Corte.

Ante la Corte, el ministro Irving Espinosa Betanzo propuso al Pleno atraer el caso para que sea el Máximo Tribunal quien defina quién puede representar a la Federación en delitos de contrabando, si el SAT o la ANAM, luego de la entrada en vigor de su reglamento interior.

Lo que fue avalado por todos los integrantes del Pleno, por lo que el caso será turnado a otro ministro para que analice el expediente y realice el proyecto de resolución.

"Someto a su consideración la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 86 / 2026 formulada por el Ministro Irving Espinosa Betanzo respecto del recurso de queja 39/2026 del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo tema es: ¿El Servicio de Administración Tributaria tiene legitimación para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando o dicha facultad es exclusiva de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tras la entrada en vigor de su reglamento interior?", indicó el secretario General de Acuerdos del Pleno durante la sesión.

Edgar Marín Meza Moreno es dueño de Impulsora de Productos Sustentables que en el año 2019 declaró que importó 7.2 de 28.7 millones de litros de diésel que ingresaron a México en el buque Atlantic Bay.

Según el SAT, esto causó daños al fisco por 173 millones de pesos por derechos no pagados por el importador e impuestos no pagados por los consumidores del combustible que fue comercializado en el mercado negro.

El 3 de julio de 2025 la FGR consignó ante un juez federal el caso contra Meza Moreno en el que el empresario fue vinculado a proceso.

La empresa de Meza Moreno fue creada en el año 2013 en el marco de la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto y fue proveedora de Interjet, pero a finales de 2021 le debía mil 191 millones de pesos a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).