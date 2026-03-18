Segob y SEP refrendan diálogo con maestros ante el inicio del paro nacional de la CNTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el inicio del paro nacional de 72 horas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) refrendaron el “compromiso” del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mantener el diálogo y avanzar en la mejora de sus condiciones laborales.

En un comunicado conjunto emitido luego de la marcha magisterial y la instalación del plantón en el Zócalo, llamaron a los profesores disidentes a “mantener un diálogo permanente, respetuoso y constructivo con el magisterio nacional, con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales de las maestras y los maestros del país”.

En cuatro párrafos, las dependencias federales aseguraron que con el magisterio “se comparten objetivos comunes: fortalecer el sistema educativo, garantizar condiciones más justas para el personal docente y mejorar los entornos escolares en beneficio de niñas, niños y adolescentes”.

Agregaron que también trabajan “de manera continua para construir acuerdos que contribuyan al bienestar del magisterio y al fortalecimiento de la educación pública, como eje fundamental del desarrollo nacional”.

Por último, dijeron que se mantienen “abiertos” los canales institucionales de comunicación y diálogo y reiteraron el respeto del gobierno de México a la libre manifestación y movilización pacífica.

Entre las demandas de la CNTE están la reinstalación de las mesas de negociación tripartitas con las autoridades federales y un diálogo con la presidenta Sheinbaum para insistir en la derogación de la Ley General del ISSSTE del 2007 y la cancelación de la reforma educativa, así como la mejora de las condiciones de jubilación.

Además de la marcha y el plantón en el Zócalo, integrantes de la CNTE se manifestaron de manera pacífica la tarde de este miércoles frente a la nueva sede de la embajada de Estados Unidos en México.