Segob y SEP refrendan diálogo con maestros ante el inicio del paro nacional de la CNTE

CNTE
Segob y SEP refrendan diálogo con maestros ante el inicio del paro nacional de la CNTEEntre las demandas de la CNTE están la reinstalación de las mesas de negociación tripartitas con las autoridades federales y un diálogo con la presidenta Sheinbaum para insistir en la derogación de la Ley General del ISSSTE del 2007 y la cancelación de la reforma educativa.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el inicio del paro nacional de 72 horas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) refrendaron el “compromiso” del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mantener el diálogo y avanzar en la mejora de sus condiciones laborales.
En un comunicado conjunto emitido luego de la marcha magisterial y la instalación del plantón en el Zócalo, llamaron a los profesores disidentes a “mantener un diálogo permanente, respetuoso y constructivo con el magisterio nacional, con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales de las maestras y los maestros del país”.
En cuatro párrafos, las dependencias federales aseguraron que con el magisterio “se comparten objetivos comunes: fortalecer el sistema educativo, garantizar condiciones más justas para el personal docente y mejorar los entornos escolares en beneficio de niñas, niños y adolescentes”.
Agregaron que también trabajan “de manera continua para construir acuerdos que contribuyan al bienestar del magisterio y al fortalecimiento de la educación pública, como eje fundamental del desarrollo nacional”.
Por último, dijeron que se mantienen “abiertos” los canales institucionales de comunicación y diálogo y reiteraron el respeto del gobierno de México a la libre manifestación y movilización pacífica.
Entre las demandas de la CNTE están la reinstalación de las mesas de negociación tripartitas con las autoridades federales y un diálogo con la presidenta Sheinbaum para insistir en la derogación de la Ley General del ISSSTE del 2007 y la cancelación de la reforma educativa, así como la mejora de las condiciones de jubilación.
Además de la marcha y el plantón en el Zócalo, integrantes de la CNTE se manifestaron de manera pacífica la tarde de este miércoles frente a la nueva sede de la embajada de Estados Unidos en México.