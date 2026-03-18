Sheinbaum pide a la CNTE que sus movilizaciones sean pacíficas; amenazan con plantones en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en inmediaciones de Palacio Nacional, que amagan con un paro de 72 horas y que continuarán durante los eventos del Mundial de futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum les pidió que sus protestas sean sin violencia y les recordó que siempre ha habido diálogo.

La mandataria los llamó a que “si se van a manifestar que sea pacífico siempre”; sin embargo, dijo que no considera tener de nuevo una reunión directa con los dirigentes de la CNTE, como las que hubo al inicio de su gobierno.

En específico, ante las amenazas de bloqueos que ha anunciado la disidencia magisterial hacia el Mundial, la mandataria federal aseguró:

“Hay diálogo con ellos, no de ahora, de siempre ha habido diálogo”, el cual ahora sólo es mediante la Secretaría de Educación Pública, así como las dependencias de este sector en los estados.

“Se atienden las demandas factibles de atender”, indicó la presidenta Sheinbaum.